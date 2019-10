Den 29 september 1919 invigdes Blomska hemmet, bostadshuset för ensamma och fattiga kvinnor. Initiativtagaren Frans Bloms vision var att kvinnorna skulle få bo kvar i sina lägenheter under hela sin livstid utan att behöva betala hyra. En vällovlig tanke såklart. Tre månader efter invigningen gick Frans Blom ur tiden. Han hann i alla fall uppleva hur drömmen blev verklighet.

Ända sedan dess har Blomska hemmet varit ett speciellt inslag i stadsmiljön nästan längst upp på Norra Promenaden. De sista boende flyttade ut för ett par år sedan inför den finrenovering som påbörjades, men som nu till synes har bromsat upp en smula. De som bodde i Blomska hemmet in i det sista glömmer emellertid det inte. På hundraårsdagen samlades en mindre delegation av grannar utanför huset för att hylla det på den stora dagen.

– Det var jag och min förra granne. Vi sjöng till jubilaren och lämnade en blomma, berättar initiativtagaren som hör av sig till Staren.

En mycket fin och värdig gest, tycker Staren och hyllar initiativet. Vi borde vara överhuvudtaget vara bättre på och mer generösa med att hylla. Både varandra förstås men även "döda" ting. Inte minst byggnader. Det kan de mycket väl vara värda. Vi brukar ju till exempel lite till mans hylla Strykjärnet som Norrköpings vackraste byggnad. Själv tänker jag sjunga en liten trudelutt för boden vid sommarstugan. Enligt mina beräkningar borde den fylla 55 år lagom till våren. Still going strong. Frågan är bara vilken sång som kan vara lämplig. Vad vill en bod höra? Bill Monroes "I´m working on a building" kanske? Jag har ju trots allt gjort en del enklare renoveringsinsatser på boden genom åren. Mycket vinkeljärn. Mer än den tjänat ihop till egentligen. Men det är ju så roligt att snickra.

Bernt O Ericson är, med tanke på allt detta, inte sen att hylla talmannen Andreas Norlén, boende i Norrköping. Andreas Norlén var på besök vid Föreningen Nordens senaste sittning i Knäppingsborgskvarteret nyligen och pratade initierat och entusiastiskt inför ett 80-tal begeistrade åhörare. Bernt O Ericson inräknad. Han säger till Staren:

– Det var oerhört intressant att lyssna på. Dels talade Andreas Norlén om Nordiska rådet och utmaningarna inom det nordiska samarbetet. Och dels berättade han om sin roll i samband med regeringsbildandet 2018. Mycket uppskattat. Han är väl värd en hyllning från oss.