Det är den här tiden på året, när vi låter oss titta tillbaka på ett år av hisnande upplevelser, spännande möten och enkla steg i vardagen – både här hemma och där ute i världen.

Här är så lite av mitt 2018 i backspegeln.

Här är årets...

...jubileum I: NT firade 260 (!) år i nyhetens tjänst. Det har hänt ett och annat från vårt första nummer den 14 oktober 1758, där vi berättade om en försvunnen ko, resande på staden, priset på öl och andra nyttigheter.

...jubileum II: Röda Stan firade 100 år i början av sommaren. Författaren, skådespelaren och dramatikern Magnus "Mankan" Nilsson fick se och uppleva känsloladdade delar av sin succépjäs Guds djärvaste ängel, som spelades i hans farmor Hildurs trädgård i Röda Stan.

...frågesport: Lasse ”Cash” Lindfors blandade friskt mellan musik, sport, smeknamn (!), litteratur och historia en bra kväll före jul. Vem som vann? Någon.

...långfilm:Den blomstertid nu kommer med Crazy Pictures.

...autograf: Plura Jonsson.

...låt: December med Skipinnish från skivan The Seventh Wave.

...farväl: Andreas Johansson och Daniel Sjölund lämnade ett lag och en stad, som inte lär glömma de två ikonerna. IFK Norrköping hade inte varit där de är idag utan de två passionerade och engagerade lagspelarna. Grattis, Halmstads BK och IFK Mariehamn. De kommer säkert göra framtiden lite ljusare där också.

...curva: Nordahl.

...frågetecken: Upplev Norrköping.

...haveri: Superhjältarnas utställning i Marvel Avengers, som blev ett stort fiasko med ett gigantiskt miljonunderskott och skakade om hela Norrköpings evenemangs- och besöksindustri. Det kommer ta tid att hämta sig från den här sommaren.

...turné: Jag tog rygg på kollega Gunnar Hagbergs signeringsturné i Norrköping, Söderköping och Finspång med succéboken Norrköpingsmiljöer Då & Nu i bagaget och mötte många engagerade och nyfikna läsare.

...tv-serie på SvT: Vår tid är nu.

...tv-serie på Netflix: Sunderland – Til I Die. Det blir inte bättre. Passionen, gott folk passionen i det nordöstra hörnet. Laget hade över 46 000 åskådare på Stadium of Light på Annandagen – i League One (den tredje divisionen i England) – mot Bradford.

...bilresa: Jag tog bilen tillsammans med TT:s fotografer Björn Larsson Rosvall, Maja Suslin och min vapendragare HP-Wicke från svenskbasen i Gelendzhik till Sotji för matchen mot Tyskland i fotbolls-VM. Det är en resa på 25 mil längs kusten, genom städer och upp och ner i bergen. Det var de absolut längsta 25 mil man kan göra. Resan tog sju timmar och 20 minuter.

...favoritplats: 17:e tee på klassiska Road Hole på Old Course i St Andrews.

...Leif GW Persson: Vår mest lokala imitatör Claes-Martin Hoffsten kan sina roller, gester och röster på ett imponerande sätt. Vilka fångar han upp nästa år?

...måltid: Jag hade precis bevakat Centerns valvaka i Kyrkans Hus och var lagom stressad, när jag matade in mitt minneskort i fotodatorn. Vi hade, som sig bör en sån här kväll, ett par stationer med lite snacks så på vägen till min dator fångade jag upp en näve chips och svept den i ett svep. Två steg senare hördes ett knak och brak... Jag råkade visst ha svept med mitt minneskort i chipsfrosseriet. Det var tur bilderna redan låg i datorn.

...hemvändare: Christoffer ”Totte” Nyman. Väl?

...talman: Andreas Norlén.

...sommar: 2018.

...mest saknade: Bråvallafestivalen.

...loppisfynd: En okänd kinesisk sidenmålning värderades till 400 kronor, men klubbades för nästan 90 000 kronor hos Ridha Achoura och hos RA Auktionsverket värld.

...etapp: Den tredje etappen vid Arena Backsjö utanför Örnsköldsvik. Det tog visserligen 79 minuter och 49 sekunder i skogen för 3,5 kilometer, elva kontroller och skavsår, men det var det värt.

....förbundskapten: Janne Andersson.

...första rader:”VM i Ryssland blir kul, men valet kommer blir något speciellt i år. Jag är, på riktigt, verkligen nyfiken, orolig och spänd över vilket håll vårt land kommer ta i september", skrev jag i årets första krönika 2018.

...mest efterlängtade: Ett tack-och-farväl av vårt Eldkvarn på ett utsålt Östgötaporten sommaren 2019. Kan vi inte bara bestämma och boka det?

...hyllning: Dolphins hissade upp David Bergström namn, nummer och linne i taket på Stadium Arena lagom till arenas 10-årsjubileum. Det var lika vackert som känslosamt.

...legobyggare:Nathan Sawaya var advokaten, som blev konstnär och förvandlar lego till konst. Han turnerar över hela världen med sina verk. Vi såg The Art of the Brick i Saab Arena i somras.

...kvinna: Berit Malmqvist. Alltid!

...mästare: Norrköping Dolphins.

...galageneral: Georgis Touma skapade Seniorgalan, som en hyllning till våra pensionärer och byggare av landet. Den firade fem år 2018 och kan, utan minsta tvekan, döpas om till Succégalan, som gått på export från Norrköping och landat på 13 orter i Sverige.

...musikal I: Så som i himmelen.

...musikal II: Ghost.

...klipp: Lars Stjernkvists nya frisyr.

...mål 2019: Att springa – och rapportera – från varje etapp i sommarens häftiga folkfest, när O-ringen kommer til Norrköping och Finspång.