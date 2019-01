Det spelar ingen roll hur trött jag var på odling när jag packade ihop odlingssäsongen i höstas. Då såg jag bara högar med krukor som behövde diskas, vissna perenner som skulle klippas ner och ogräs som envist fortsatte att grönska när allt annat hade tackat för sig.

Men så fort det gläntas på dörren till ett nytt år börjar det klia i grönfingrarna. I alla fall i mina. De känner att vi går mot ljusare tider även om det dröjer tills det naturliga ljuset räcker för odling. Som tur är finns det lysrör för den som bara inte kan vänta utan måste få tjuvstarta. Även om det mest blir grönt till smörgåsen, så går det att kickstarta en och annan tomat eller blomma. Det gäller bara att välja rätt sort.

När det gäller lysrör så kan den händige fixa sin egen anläggning till en billig penning. För den som inte är road av just den biten finns det färdiga odlingsmanicker att köpa. Jag använder mig sedan flera år av odlingsstationen på bilden och är mer än nöjd. Den tar inte särskilt mycket plats och är smidig eftersom överdelen med lysrör enkelt går att höja i takt med att grödorna växer.

När man väl har sina lysrör är det egentligen bara att odla som vanligt. Fyll små krukor med jord, peta ner fröer och vattna. I början ska lysrören vara nära jorden. Ett par decimeter brukar vara lagom. Lamporna flyttas uppåt i samma takt som grönskan reser sig ur jorden. Lystiden bör ligga på cirka 16 timmar per dygn och det är bra om platsen där odlingen sker är lite svalare. Småplantor som ränner i väg och blir taniga gör ingen glad. Knubbiga plantor är resultatet av mycket ljus och sval temperatur.

Vad du odlar är upp till dig – det är alltid fritt fram att leka och experimentera. Det finns dock sådant som fungerar extra bra. Jag odlar dill under lysrör för att slippa köpa småkrukorna i affären – är det riktigt kallt ute riskerar dillen ändå att bli förstörd innan man hunnit få hem den. Småblad av basilika, plocksallat, spenat, mangold och blast från rädisor och vitlök är toppengott att ha på mackan. Gula ärter som läggs på jord och hålls fuktiga blir snabbt till gröna skott som smakar sommar. Att börja med tomater så här tidigt är egentligen inte att rekommendera, men det finns sorter med kompakt växtsätt som går utmärkt att ställa i ett söderfönster när det blir trångt under växtlamporna. Vilma är en av dess sorter. Låt henne börja sitt liv under lysrör, flytta henne till ett fönster och låt henne komma ut när våren för med sig ljumma vindar.

Att odla på det här sättet är förstås ingenting som man blir självhushållare på, men det är en bit på vägen och ett härligt sätt att njuta av odlarlivet när snön ligger i tjocka drivor utanför fönstret och kvällarna inte verkar vilja bli en gnutta ljusare.