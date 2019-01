Jag pratar naturligtvis om att röka kött, fisk eller grönsaker i min grillrök. Det blir en sådan magisk smak när råvaran blir rökt och grillad – gärna ganska hårt, så att ytan får lite av en kolasmak när den naturliga sötman tränger ut ur exempelvis en hel purjolök. 2018 blev ett ganska dåligt år vad gäller grillning och det gör att i alla fall jag vill ta revansch.

2019 har börjat med en massa strömavbrott runt om i landet, och fler kommer säkert, men misströsta inte! Släpa fram grillen ur förrådet, fyll på med ved och få till en fantastisk glöd. Visst det tar lite längre tid med ved än grillkol men ack så mycket godare smak det ger! Leta fram en högrev ur frysen med härligt fett inne i köttet, lägg det på grillen och låt det långbakas så de rökiga smakerna sakta får tränga in i köttet. Putta in lite vedpinnar emellanåt, gärna ved av äpple, en eller al. Stressa inte utan hitta på något annat under de timmar det tar för köttet att bli färdigt. Jag lovar att det är väl värt tiden, vem har sagt att grilla måste gå fort?

Visst, det funkar absolut med briketter också, det ska sägas.

En annan sak som jag hunnit reflektera över under början av detta år är vad vi äter vid uteaktiviteter under vintern. I slalombackar och pulkabackar grillas det en hel del korvar, jag älskar verkligen korv så det är inget dumt alternativ, men tänk dig vilka festmåltider man på ett enkelt sätt kan få med till backen. En gjutjärnsgryta fylld med ett färdigt långkok, kanske en god gulaschgryta till exempel, som ställs på den redan tända grillen som ofta finns vid familjebacken.

Eller varför inte en ugnssäker form med rostade kycklinglår och skurna morötter där allt kan ätas med fingrarna när det blivit varmt? Ställ grytan på elden så sköter den sig själv och alla kan ägna sig åt att busa i snön under tiden.

God mat ska vara enkel men lite festlig. Servera lite gott bröd till så behövs inte mycket mer.

Till sist en liten påminnelse; även om det är vinter och kalla vindar viner runt knuten så är det snart dags att börja så tomatplantor inför sommaren!

Grilla lugnt, och glöm inte att höra av er med frågor kring matlagning.