Luktärter har alltid varit en av mina absoluta favoritblommor. Som barn fick jag alltid just luktärter av farmor när jag fyllde år och nu som vuxen kan jag inte tänka mig en sommar utan dessa ljuvligheter i trädgården.

Ofta sår jag väldigt tidigt i hopp om att de ska blomma inomhus redan i april, fast det gör de förstås aldrig. Maj är det tidigaste jag har lyckats med. Sedan fortsätter jag att så luktärter då och då under säsongen för att det alltid ska finnas blommor och för att de ska vilja hänga med långt in på hösten. En höst när värmen dröjde sig kvar fortsatte de att blomma ända in i november.

Det finns många olika sorters luktärter. Jag vill ha gammaldags sorter som doftar massor – helst i blandade färger. Numera är även sorten Franciscus Cupani ett måste. Det är den luktärt som ska vara närmast den ursprungliga som växer vild på Sicilien. Franciscus Cupani sägs dofta godare än alla andra sorter. Om det stämmer vet jag inte, smaken är ju olika från person till person, men gott doftar den sannerligen. Nästan lite för gott, eller för starkt. Det är lätt hänt att den här intensiva väldoften ger den känslige huvudvärk.

Hur gör man då för att lyckas med luktärter?

Ett knep för att få fröna att gro snabbare är att lägga dem i ljummet vatten. Efter ett eller ett par dygn tar man upp fröerna och planterar dem cirka en centimeter djupt i planteringsjord.

Den som vill få tidig blomning kan förodla i små krukor inomhus. Det går förstås bra att så direkt i jorden utomhus. Ibland tycker jag att den metoden ger kraftigare och mer hållbara plantor, men båda sättet fungerar bra.

När den lilla plantan har tittat upp ur jorden är det bra att beskära den över andra bladparet. Det får plantan att grena sig, vilket i sin tur ger fler blommor. Det du klipper bort går att sticka ner i fuktig såjord. Sådana skott är tacksamma eftersom de gärna skickar ut nya rötter.

Plantera ut luktärterna när risken för frost är över. Ge dem gärna ett stöd att växa mot – till exempel en spaljé.

Nu är det bara att vänta på att få njuta av de härliga blommorna. Plocka gärna buketter. Ju fler blommor du klipper för att sätta i vas, desto fler kommer luktärten att producera.

Vill du inte ha blommor i vas så är det bra om du klipper bort vissna blommor. Annars utvecklas fröskidor och när de kommer tycker luktärten att den har gjort sitt och slutar att blomma. Och så vill vi ju inte ha det, eller hur?