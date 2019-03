Den hade ni aldrig hört va?! Mycket går att säga om ketchup, men faktum är att det ÄR gott. Det går inte att komma ifrån, men vad är det som gör den så välsmakande? Det enkla svaret är nog umami, den femte grundsmaken efter salt, surt, beskt och sött. Tomaten är full av umami, vilket för med sig att den röda läckerheten gifter sig så väl med andra råvaror och förstärker deras smaker.

Testa ketchup till hummer eller ankleverpatén till exempel. Så gott!

Nu kanske ni tycker att det är lite tidigt att ta upp tomaten som ett ämne här i texten? Nja, min tanke är att det nu är hög tid att fröså era tomater till sommaren. Att hitta inspiration till alla goda, solvarma tomater som ni kan plocka direkt från balkongen, trädgården eller varför inte i en odlingshink på jobbet. Det behövs ingen stor plats för att få en bra utdelning på en liten odling.

Förvara tomaterna i rumstemperatur och inte i kylen, när de är för kalla tappar de både i smak och arom.

Det finns en uppsjö av fröer att köpa både från Sverige och utlandet. Förra året fick jag tag i piennolofröer från Vesuvius sluttningar och de blev otroligt goda. Jag odlade dem i växthus och på friland och det fungerade alldeles utmärkt. Men det går lika bra att köpa en tomat från er lokala grönsaksdisk. Skär bara en skiva på 5-6 millimeter rakt av, lägg den på lite jord och strö över ett tunt lager med jord. Sätt lite plast över som ett litet växthus. Efter några dagar eller en vecka kommer ni se hur det kommer upp små skott.

Låt barnen odla på detta enkla och billiga sätt så de senare i sommar kan plocka sina egna tomater.

En av mina egna favoriträtter är en enkel panzanella. Jag kan vakna om nätterna ibland och känna ett begär efter detta. Så enkelt men så gott! Det är tomat, lök, basilika, vitt gammalt bröd, lite chili, balsamico samt olivolja. Skär och blanda – klart! Denna italienska rätt avnjuts med fördel som ensamrätt eller som tillbehör till exempelvis kött.

Vill du göra ännu enklare för dig så skär och blanda tomater, lök, basilika, olja, citron och mozzarella. Det är som om halva Italien har flyttat in i gommen.

Förutom att vara både vackra och väldigt goda och användbara så innehåller röda tomater antioxidanter och vid tillagning eller med fett så blir detta mer tillgängligt för kroppen.

Med andra ord – så era frön nu och njut i sommar!

And he say come on and catch up!

Recept

Tomatketchup

1 kg tomater

1 stor gul lök

2 dl strösocker

1 dl ättika

1 st chilifrukt

Nymald svartpeppar

Salt

Skär ner och koka samman i ca 1 timme, mixa detta slätt och smaka av med salt och peppar. Enkelt och lyxigt med egen ketchup!

Råbiff på tomat för 4 pers

4 stora tomater och gärna biffiga sådana, kanske de som kallas oxhjärta

1 tsk socker

1 finhackad rödlök

1 tsk senapsfrö

2 msk fint skuren purjo av den gröna delen

1 tsk med fint skuren chili

1 msk dijonsenap

1 msk olivolja

Svartpeppar

½ tsk salt eller efter egen smak

Skala tomater genom att skära ett snitt i dem och sänk ner dem i kokande vatten i max fem sekunder. Kyl ner i kallt vatten för att sedan enkelt dra bort skinnet. Skär tomaterna i små bitar och blanda med socker och senapsfrö.

Lägg allt i ett durkslag, täck med plastfolie och ställ i kylskåp över natten. Blanda sedan samman resten av ingredienserna med tomathacket, smaka av med salt och peppar. Forma till 4 biffar och lägg på tallrik. Vill man ha det som en ren vegetarisk rätt så fungerar det med lite riven parmesan och gott bröd till. Men varför inte några tunna skivor med lufttorkad skinka?