Linda Söderberg Fång

Ålder: 36 år.

Familj: Man, två söner, en hund och en katt.

Bor: Kolmården.

Yrke: Equiterapeut med eget företag och yogalärare.

Äter: Helst skaldjur.

Dricker: Helst vatten.

Senaste bok jag läste: The complete guide to yinyoga.

Senaste film jag såg: Det minns jag inte.

Motto i livet: "This too shall pass". Det påminner om alltings föränderlighet och det hjälper till så man kan vara ödmjuk, såväl bra som tunga dagar, förklarar Linda..