"Mansplainer" kom ut på Spotify i mitten av oktober och är den första i en rad singlar som Louice Ottosson planerar att släppa.

- Jag jobbar en del som barpianist på Finlandsbåtarna och jag skrev låten i min hytt efter att en man kom fram och förklarat för mig hur jag skulle göra min sång och mitt pianospel bättre, säger Louice Ottosson.

|

Louice berättar att samtalen ofta inleds med att männen, som ofta är musiker, säger att de tycker att hon är duktig, men vad det egentligen handlar om är att de ska sätta sig över henne och prata om sig själva. Att vara kvinnlig musiker och artist är ofta tufft på flera sätt. Louice kan ofta från scenen i pianobaren höra hur grabb/gubbgäng diskuterar sexistiska saker om henne och hennes utseende.

- Men det finns ett före och ett efter Me too. I dag kan jag säga till en person att så där säger du inte till mig. Me too-rörelsen har verkligen stärkt mig.

Den nya låten kommer från ett samarbete med musikproducenten Viktor Löfgren som hon känt sen de gick på musikgymnasiet i Norrköping. Planen är att de ska fortsätta jobba ihop med kommande material.

Louice är född och uppvuxen i Valdemarsvik i en musikalisk familj. Båda föräldrarna håller på med revy och musik och Louice började också i unga år med teater, musik och dans.

- Jag spelade fiol i åtta år men det blev aldrig riktigt min grej.

Däremot gick hon gärna på pianolektionerna och på Vammarskolan startade hon och hennes kompisar ett band.

- Vi hade en musiklärare som heter Arne Persson som efter skoltid öppnade aulan och hjälpte oss att repa. Jag undrar om han fick betalt för all tid han lade ner med oss eller om han bara gjorde det för han tyckte det var kul. Han är verkligen värd att credda.

Bandet gjorde spelningar på olika ställen i Valdemarsvik och höjdpunkten var som förband till Jerry Williams i Grännas Folkets park.

Efter högstadiet flyttade hon till Norrköping för att gå på musikgymnasiet.

- Jag började under den perioden att jobba på Arbis som varité- och showartist. Det var där jag började kombinera sången dansen och skådespeleriet. På Arbis hittade jag likasinnade och det kändes som att komma hem.

Även om Louice trevande hade börjat skriva egen musik under gymnasietiden tog låtskrivandet fart på allvar när hon fortsatte sina studier på Performing Arts School i Göteborg.

- På något sätt klickade det och jag började få ihop musik och text. Först skrev jag mest för mig själv och började uppträda på skolans sånguppvisningar. När jag sen vann "Svensktoppen nästa" med en egen låt fick jag mersmak.

Efter den treåriga sång, dans och teaterutbildningen i Göteborg har Louice jobbat som artist. Förutom sin egen musik och gigen som barpianist jobbar hon med teatergruppen Gulasch. Hon är också mitt uppe i en turné med Riksteatern med en musikalversion av "Fröken Julie" där hon skrivit musiken och är kapellmästare under föreställningarna. Bland de mer udda uppdragen är en liten roll i en av filmerna i den tyska serien om Inga Lindström. Hon berättar att hon inte blir rik (i alla fall inte ekonomiskt) men att hon går runt på att var frilansartist.

Hur ser du på framtiden och din egen solokarriär?

- Jag försöker inte ha så många mål. Det är mycket stress och prestige i samhället och jag vill inte känna så. Mitt mål är att skapa. Jag försöker hålla mig till det och det måste bygga på glädje.