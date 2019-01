Det var en ovanlig förmiddag för eleverna på Dagsbergsskolan.

Läraren Pernilla Ahlgren hade skrivit in till Norrköpings Tidningar i hopp om att vinna biljetter för sig och sina grannar till musikalen Ghost i vår stora grannfest. Hennes motivering föll juryn väl i smaken, men när vi bokade artisterna för ett överraskande besök så var hon upptagen av lektioner och inte hemma.

Vi tog med de tre musikalstjärnorna i Ghost Peter Johansson, Gladys del Pilar och Bruno Mitsogiannis och en gitarr till Pernilla Ahlgren och klassrummet istället.

Det blev succé.

– Jättehärligt... Det är så spännande och så kul att de kunde komma hit. De är stora favoriter. Man ser ju de mest på tv annars, säger Pernilla.

Eleverna hade en rad önskelåtar och de tre stjärnorna hade precis avslutat Queens "We will rock you", där hela klassrummet studsade i takt till den gamla klassikern från 1997, när en ny önskan kom.

– Kan ni "Heal the world" med Michael Jackson?

Peter Johansson hann knappt börja spela, än mindre sjunga, förrän eleverna tog över stämningen totalt och känslan la sig som en varm kram runt hjärtat.

– Jag kom av mig helt. Jag blev alldeles rörd, säger Bruno.

– Det var underbart, tycker Gladys.

Det var starkt.

– När vi hade vår fredsvecka i höstas med FN-tema så lärde de sig den här låten. Det passade bra, säger Pernilla Ahlgren.

Artisterna fick skriva autografer på löpande band innan besöket var över.

– Det kändes som att komma hem till sina gamla skola i S:t Anna. Vi hade egentligen inte en aning om vad vi kunde förvänta oss, men det här är ju... wow, säger Peter Johansson.

”Ghost” hade premiär på Chinateatern i Stockholm den 14 september förra året och spelades med stor framgång under hela hösten. Det öppnade upp för två månader till in på 2019. Musikalens stjärnor Peter Johansson, Maria Lucia Heiberg Rosenberg, Gladys del Pilar och Bruno Mitsogiannis var tillbaka på den välbekanta scenen förra veckan efter några veckors ledighet över helgerna.

– Vi fick någon dag på oss att repetera innan vi drog igång igen. Det satt ganska snabbt. Det känns bra att vara tillbaka, säger Peter Johansson.

Filmen ”Ghost” hade Sverigepremiär 12 oktober 1990 och blev en makalös succé med Patrick Swayze (Sam), Demi Moore (Molly), Whoopi Goldberg (Oda Mae Brown) och Tony Goldwyn (Carl) i de ledande rollerna. Den belönades med två Oscars och spelade in över 500 miljoner dollar.

Historien på China handlar om kärleksparet Sam (Peter Johansson) och Molly (Maria Lucia Heiberg Rosenberg). De lever ett lyckligt liv tillsammans. Sam och Carl (Bruno Mitsogiannis) är arbetskamrater och verkar möta en ljus framtid, men Sam blir dödad vid ett rånförsök. Han kan dock inte släppa taget om sin älskade Molly och blir fångad mellan två världar av kärlek och jakten på sanningen.

Det börjar där.

– Sam är liksom inte klar med världen och under tiden han blir kvar så upptäcker han en massa saker. Det är en stark berättelse om vänskap, menar Peter.

Mediet Oda Mae Brown (Gladys del Pilar) blir länken mellan de två världarna. Hon spelar ut hela sitt register med sin vassa sång, kraftfulla uttryck och komiska ådra. Hon har gjort stor succé och hyllats stort för sin roll i ”Ghost”.

– Jag har sjungit i över 30 år så där kände jag mig trygg, men att hitta det komiska var nog bland det svåraste och tuffaste jag gjort i karriären, säger Gladys.

Peter Johansson och Bruno Mitsogiannis ska fortsätta dela scen och show under hösten, när de tillsammans med Matilda Grün följer upp turnén ”Unplugged” från förra våren. Höstens turné ”Peter, Bruno & Matilda – (nästan) Unplugged” är bokad till 28 konserter över hela Sverige under oktober och november. De stannar till i Linköping den 26–27 oktober och avslutar hela turnén i Norrköping den 22–23 november.

Man kan faktiskt redan nu följa trion på resan till premiären i programmet ”Behind the scenes” på Youtube. Det blir totalt tio avsnitt längs vägen med prat och musik.

– Vi vill ge vår publik lite mer inblick i vårt arbete, säger Peter Johansson.

Konserten blir en musikalisk blandning av allt.

– Såväl gammalt som nytt tillsammans med stämningsfullt och rockigt, men också en konsert med väldigt mycket hjärta, glädje och humor. Det är mest som vi är, menar han.

De ska först bjuda på en spöklik vänskap med sång, dans, som stundtals tar andan ur bänkarna på Chinateatern, tårar och skratt.