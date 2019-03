Hölls den 15–17 augusti 1969 på ägorna till en mjölkfarm nära staden Bethel i delstaten New York. I artistuppbådet märktes bland andra Richie Havens, Tim Hardin, Joan Baez, Country Joe McDonald, Santana, John Sebastian, Canned Heat, Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival, Janis Joplin, Sly & the Family Stone, The Who, Jefferson Airplane, Joe Cocker, Ten Years After, The Band, Johnny Winter, Crosby, Stills & Nash (även Young i slutet) och Jimi Hendrix.