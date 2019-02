The Fantastic Fours har premiär för turné med namnet Motown 60 i Flygeln i Norrköping den 3 mars. Med turnén uppmärksammar kvartetten att 60 år har förflutit sedan Berry Gordy lånade 800 dollar från sin

– Vi hyllar den musikgenre som föddes och den musikaliska epok som följde. Det är ett ganska häftigt fenomen att ett skivbolag kan bli en genre. Det är intressant att fundera kring om det skulle kunna ske idag. Egentligen kan man nog säga att Cheironstudion i Stockholm hade lite liknande effekt och spottade ur sig hits till sin tids stora, säger Robert "Robban" Haglund.

– Det är väldigt bra musik, men framför allt glada och lättillgängliga låtar som muntrar upp oss. När man promenerar i julruschen är det än idag ofta Rat Pack man hör. Musiken ingjuter en skön känsla.

– Vi håller på med småputs, att få bandet att röra sig i samma takt som vi. Till de flesta städer åker vi ut med The Buttercups ett sjumannaband, fast det är bara tjejer i gruppen och de är så duktiga i genren. I Stockholm är bandet dubbelt så stort. Det blir en omvänd effekt som är lite kul. Det brukar ju vara män som kompar kvinnor, men här blir det tvärtom. Och de är så duktiga på genren.

– Det blir nostalgi på hög nivå. Vi har lagt tyngdpunkten på storhetstiden under 50-70-tal och vi kör de låtar jag tror att folk förväntar sig och vill ha. Det finns ingen anledning att göra någonting annat än att inkludera Jackson Five, The Four Tops, Stevie Wonder och The Temptations.