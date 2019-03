– Vi är superglada att vi fick ihop en festival. Det känns häftigt att få presentera en bredare festival med poesi, musikvideopremiär och quiz, säger Emelie Nilsson från den väletablerade arrangörsföreningen Klubb Republik i Norrköping.

Men tyngdpunkten ligger på livemusik. En rad up and coming-akter är bokade: Stockholmsbandet Diskopunk, norska Varnrable, Norrköpingsduon Babylady, soulhoppet Dim Out, Benz och Linn Koch Emmery.

– Flera av dem har anknytning till Norrköping. Det tycker vi känns väldigt roligt, säger Emelie Nilsson.

– Inte minst Benz är spännande. Det är ett soloprojekt av Ebba Salomonsson, känd från Norrköpingsbandet Tonarvet. Hon är supermusikalisk och det nya materialet låter bara så bra. Det blir Norrköpingspremiär och jag tror att det blir totalt sex personer på scenen, fortsätter Emelie.

Mest känd av aristerna är 26-åriga Linn Koch-Emmery med rötter i Norrköping som vid årsskiftet toppade Göteborgs-Postens lista över artister man inte bör missa 2019. Hon har redan spelat förband till Johnossi, öppnat för Pussy Riot på Liseberg och lyfts fram av P3.

Även Dim Out har lovordats. Han heter egentligen Christopher Cook och kommer från Norrköping, men har rötter i Kanada. Dim Outs nyskapande musik utforskar gränslandet mellan soul, funk och psykidelisk r & b på ett sätt som fått Mats Nileskär i P3 Soul att tala om "den nya vägen för svensk soul".

– Det är fett smickrande. Men jag tycker kanske inte själv att det känns så nytt eftersom jag började med det här i Norrköping på 90-talet. Men det är skitnice att få lite vind i ryggen, säger Christopher Cook.

Om någon månad släpps vinylalbumet "Incredible planetary dragons" som Christopher Cook började arbeta med redan 2017.

– Det blir ett ganska konstnärligt album som har tagit lång tid och varit en jobbig process. Låtarna var ett sätt att smälta världen. Jag tror vi alla fick en slags reality check av Trumps valseger.

På Saliga Munken kommer Christopher Cook att backas upp av ett liveband med Jesper Hättander på trummor och Dan Bessing på bas.

Diskopunk och Varnable har ingen Norrköpingsanknytning – så vitt vi vet. Den Köpenhamnsbaserade norskan Camilla Myhre står bakom artistnamnet Varnrable och släppte nyligen ambientsingeln "Blink of an Eye". Diskopunk står för ett betydligt mer energifyllt sound. Bandets spelade på Where's the music-festivalen i fjol och NT:s recensent skrev då att kvintetten välte scenen med sin tajta och oemotståndliga discohybrid.

Klubb Republik arrangerar festivalen som är helt gratis för besökarna. Det sker med stöd av Norrköpings kommun, Sensus, Kulturrådet och Saliga Munken, men samarbetar även med andra kulturföreningar. Filmföreningen Video West ordnar quiz och Poesikonspirationen får inleda hela festivalen med spoken word "om skam, vanmakt och upprättelse".