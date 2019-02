Brolle föddes 1981 i Inbyn utanför Boden. Han träder fram på scenen till en video med scooters och annat som stereotypiskt kopplas till livet i norr. Och snart visar det sig att vi är på mer än bara en konsert med tolkningar av idolerna. Det är närmast en musikalisk historielektion, som kombinerar teater med dans och extra allt.

Jerry Lee Lewis, känd under smeknamnet The Killer, föddes 1935 vilket blir året där föreställningen tar avstamp och även sätts i kontext till andra historiska händelser. Vi hamnar mitt i ett musikrep, som avbryts av en av bandmedlemmarna med orden ”vänta, vänta – det går alldeles för snabbt” – ord som tyvärr kommer att vara sanna för resten av kvällen, även om hela ensemblen är mycket proffsig.

Brolle har en utmärkt passande sångröst för Sun Records stjärnor, och ibland känns det verkligen som att göra en tidsresa och faktiskt lyssna till legenderna. Inte minst under ”Suspicious Minds” och ”Always On My Mind” är gåshuden nära, men showen fängslar aldrig riktigt ändå. Överlag känns den alldeles för spretig – här har man velat klämma in alltifrån flera hela livshistorier till tecknade filmer där de tolkade artisterna kommenterar.

Också ljudnivån är på tok för hög för att vara behaglig och upprätthålla intresset för det höga tempot. Och eftersom låtarna är så många är de rejält kortade. Så trots att miljöerna är välkomponerade oavsett om vi besöker rymden eller ”Heartbreak Hotel” får vi aldrig riktigt stanna upp någonstans och bara njuta.