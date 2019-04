Bor: Glasgow

Uppväxt: Östra Eneby, Norrköping

Familj: Maken Phil Wilkinson och barnen Flo, 3 och Marlo, 5 månader.

Arbete: Illustratör, bland kunderna finns flera brittiska hjälporganisationer och tidningar som till exempel Christian Aid, The Guardian och The Observer.

Tidigare: De Geer-gymnasiet, Lunnevads folkhögskola, konstlärare på Hagebyskolan och studier i Uppsala.

Mer: Tillsammans med Norrköpingsbon Gustaf Spetz har hon duon Fires of May. De har precis mixat en skiva – och kanske släpper ny musik under året. Gustaf skriver musiken som drar åt "vacker pop" och Gabi står för text och sång.

Aktuell: Romanen "Trädhjärta" kommer ut på Natur & Kultur den 27 april.