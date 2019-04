Tävlingen uppkallad efter den danske tonsättaren Carl Nielsen lockade musiktalanger från hela Europa till Odense, Danmark. Tävlingen pågick i tio dagar och violinisten Johan Dalene stod på söndagen som tävlingens vinnare i Odense konserthus.

– Det är väldigt kul såklart. Det var en intensiv vecka och var en stor upplevelse bara att vara där, säger Johan Dalene.

Förstapriset är 12000 euro, vilket motsvarar ungefär 125 000 kronor. Men dessutom får Johan Dalene spela in en skiva tillsammans med Odense Symfoniorkester.

– Det var en supertrevlig orkester, så det ser jag fram emot. Vad jag ska spela in får vi se. Det finns ju massor av bra musik för fiol, säger Johan Dalene.

– Något som har med fiolen att göra, resor, stråkar eller något annat.

Andra pris gick till den 21-åriga fransyskan Marie-Astrid Hulot och tredje pris till 22-åriga Anna AgafuaEgholm från Danmark. Samtidigt pågick även tävlingar för flöjt och klarinett.

– Det var hård konkurrens, men stämningen var väldigt bra, folk var trevliga och visade varandra respekt, säger Johan Dalene.

Johan Dalene spelade totalt sex gånger under tävlingen (se resan till finalen i länken), bland annat framförde han musik av Mozart, Eugène Ysaÿe och Carl Nielsen.

– Det var mycket program att förbereda, men det är bra att juryn får se en större bredd när man spelar olika typer av musik.

Johan Dalene har tidigare vunnit en rad internationella tävlingar, bland annat Kocian Violin Competition, GiovaniTalentiCompetition och Thomas and Evon Cooper International Violin Competition. 2016 belönades han med tredje pris i Menuhin Competition in London.

– Nej, det skulle jag inte säga. I tävlingssituationer försöker jag tänka som om det vore en konsert. Jag är glad att det gick bra och hoppas att jag inte behöver göra fler tävlingar. Det jag tycker är allra roligast är att spela konserter.

– Men att tävla är ju att skapa en plattform som gör lite det enklare att leva på musiken. För att kunna det måste man bli sedd och få spelningar. En del av vinsten som betyder mycket var också spelningar med olika orkestrar.

Under den pågående säsongen är Johan Dalene artist in residence i Norrköpings Symfoniorkester. Han studerar för Per Enoksson på Kungliga Musikhögskolan Stockholm. Men han deltar även i det norska Crescendo-programmet, vilket innebär att han har artister som Janine Jansen, Leif Ove Andsnes och Gidon Kremer som mentorer. Han har medverkat vid festivaler som den berömda Verbierfestivalen och framträtt, förutom i Sverige, i Italien, Österrike (Musikverein i Wien), Schweiz, Sydafrika, Kina, USA och England.

Under våren har han gjort sin första skivinspelning med violinkonserter av Tjajkovskij och Barber med Norrköpings Symfoniorkester och BIS. Men framöver väntar alltså även skivinspelning i Danmark med skivbolaget Orchid.