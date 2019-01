Den pågående säsongen är den mångfaldigt prisbelönade violinisten Johan Dalene, 18, så kallad "artist in residence" hos Norrköpings Symfoniorkester. Nu i januari spelade han in sin debutskiva i De Geerhallen tillsammans med symfoniorkestern, dirigenten Daniel Blendulf och Bis Records.

– Det var en intensiv, men fantastisk vecka. Dirigenten var jättetrevlig och jag känner orkestern, där pappa spelar, väldigt bra. Det kändes perfekt, berättar Johan Dalene.

Det är inga anspråkslösa stycken – eller något litet format – som Johan Dalene debuterar med. Barbers och Tjajkovskijs violinkonserter räknas som tunga och virtuosa klassiker inom violinlitteraturen. Den senare pekas ibland ut som en av de tekniskt svåraste konserter som finns för violin.

– Det är bara så otroligt bra stycken, helt enkelt. Barbers violinkonsert spelade jag med Symfoniorkestern i höstas, den hör man inte så ofta.

– Tjajkovskijs konsert är min absoluta favorit. Konserten är lyrisk, lekfull och dramatisk, man kan göra mycket med den. Stycket är en teknisk utmaning, men det svåra är också att hitta de långa linjerna och sätta sin egen prägel på det.

BIS Records är ett ledande skivbolag för klassisk musik och har gjort sig känt för att även våga lyfta fram unga talanger.

– Ofta startar man ju litet försiktigt med någon kammarmusikskiva, men i just detta fall är Johans talang så övergripande att vi i samråd beslöt oss för att slå på stort med dessa två ikoner i violinlitteraturen. Det är sådant som får mitt hjärta att klappa fortare, säger Robert von Bahr, vd för BIS Records, i ett pressmeddelande.

SON har spelat in skivor sedan 1938 – men aldrig något verk av Tjajkovskij och Barber. Men båda konserterna har framförts för publik tillsammans med Johan Dalene. Barber så sent som i höstas.

– Men det är väldigt mycket svårare att spela in. När vi spelat in Tjajkovskij i tre dagar gjorde vi en genomdragning av hela konserten. Det kändes väldigt bra. När man spelar in ställe för ställe är det svårt att hitta helhetskänslan, få fram extra adrenalin och få musiken levande.

I vår väntar en rad nya konserter och Johan Dalene som ser särskilt mycket fram emot Brahms dubbelkonsert om knappt två månader. Den görs tillsammans med cellonestorn Torleif Thedéen i De Geerhallen och Crusellhallen, men även i Konserthuset i Stockholm.

– Torleif är en idol för mig. Det blir jättekul, men jag ser också fram emot mycket annat som väntar i vår.

Något släppdatum är inte satt för skivan som kan ta upp till ett år att bli klar.