Att bilda ett band är jätteute bland dagens unga när allt ljus riktas mot soloartisten, som i stor utsträckning för närvarande är en kvinna.

Allt fler kvinnor har ju glädjande nog tagit plats på musikscenen senaste åren efter decennier av manlig dominans. Och det bara fortsätter. Både här hemma och ute i världen är det en stark övervikt av kvinnor bland de som tippas slå igenom detta år. Några av dessa fyller månadens låtlista.

Men tro inte att de redan etablerade lämnar walk over inför denna anstormning. Tre kvinnliga giganter har nämligen annonserat nya album för 2019. Madonna, störst av dem alla, bryter en lång tystnad med musik, som sägs vara influerad av den traditionella portugisiska fadomusiken. Detta sedan sångerskan spenderat senaste året med sin familj i ett hus utanför Lissabon.

|

Adele - uppenbarligen mätt på framgång - hotade ett tag med att dra sej tillbaka, åtminstone från turnerande, men säger nu att ny musik är på gång. Fast det dröjer, albumet kommer först mot slutet av året. Närmare i tiden - slutet av mars - ligger utgivningen av Lana Del Reys sjätte fullängdare, ”Norman fucking Rockwell”, döpt efter den fantastiske illustratören och konstnären. En låt från albumet inleder låtlistan. Lana uppträder på Lollapalooza-festivalen på Gärdet i Stockholm i sommar.

Artistagenturen som har hand om Lana Del Rey, lanserar även Grace Carter, 21-åring från Brighton, som är uppväxt på en diet av Lauryn Hill och Nina Simone. Det låter stiligt och pampigt i hennes låt ”Silence”, medan londontjejen Arlo Parks levererar cool och sval pop i ”Cola”. Arlo har spenderat många timmar i, så att säga, döda poeters sällskap. Favoriterna heter Sylvia Plath och Allen Ginsburg.

20-åriga King Princess, som är från New York, har skrivit en hyllning till en annan författare, Patricia Highsmith. ”1950” är tillägnad hennes roman ”The price of salt”, den som härom året blev succé på bio under titeln ”Carol” med Cate Blanchett och Rooney Mara i ledande rollerna.

En smula etablerad redan är Billie Eilish. Denna 17-åriga amerikanska har ett album på meritlistan och under gångna hösten spelades hennes ”The party’s over” en hel del här i Sverige. Lågmält vackra ”Come out and play” är försmak till kommande andra plattan. Stockholmstjejen Grant, eller Caroline Cederlöf som hon heter, har också bockat av några karriärsteg i form av ett album och ett uppträdande på förra årets Grammisgala. Hon säger att hon är inspirerad av tidigt 90-tal, musik med Tricky och Björk och även lite grunge, blandat med jazz och franskt 60-tal á la Edith Piaf. En snygg kompott blir resultatet i hennes ”Wicked”.

|

Lova är en annan ny artist från Stockholm, som haft nytta av det många i utlandet avundas Sverige: vår musikutbildning. Lova har gått på Rytmus musikgymnasium där även bland andra Tove Lo, Icona Pop och Molly Sandén varit elever. ”You me and the silence” handlar om att känna krav på att säga intressanta saker och vara rolig i samvaron med andra. Lova längtar efter att ha någon att bara vara tyst tillsammans med. Både Grant och Lova är nominerade i kategorin Framtidens artist på P3 Guldgalan 19 januari.

Det ska börjas i tid och det vet Grace VanderWaal. Hon var bara fyra år när hon skrev sin första låt. Senare fick hon många följare på YouTube när hon sjöng och spelade ukulele och det ledde till en plats härom året i ”America’s got talent”. Grace vann denna populära talangjakt och då var hon tolv år. Denna månad fyller hon femton och karriären lär växla upp med en huvudroll i kommande Disney-filmen ”Stargirl” och egna låten ”Clearly”. Där har Grace lånat in refrängen med delvis ny text från Jimmy Cliffs ”I can see clearly now”.

|

Jimmy Cliff är ju en av Jamaicas viktigaste musikexporter vid sidan av Bob Marley. Hur det är med återväxten inom reggae på den karibiska ön hör du i låtlistans näst sista låt med 18-åriga Koffee. Ett av de större brittiska skivbolagen har nyligen kontrakterat henne och har stora förhoppningar inför en kommande världslansering.

Slutligen, med Madonnas intresse för portugisisk fado, hur är det med grannlandet Spaniens flamenco? Jo, den har en förnyare i sångerskan Rosalía, uppväxt i trakterna av Barcelona. Traditionalister på hemmaplan rynkar på näsan, men chansen är stor att Rosalías nyligen utgivna andra album skapar ett intresse i omvärlden för hennes flamenco i modern tappning.

|

Kaj Kindvall nås på kaj.kindvall2@gmail.com