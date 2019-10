Att försöka ha totalkoll överstiger mänsklig förmåga för det skulle ta 50 dagar att lyssna på allt som dyker upp på Spotify under ett dygn. Och tänk så många ytterligare låtar (1,2 miljoner!) som hinner komma under tiden. Jag har i alla fall ägnat mej åt att fiska i den stora musikfloden och fångat musik att bejaka eller mota undan höstmörkret med.

Skrev i våras om Lil Nas X och hans dunderhit ”Old town road”, som blandar country och hiphop. Den blev portad från hitlistan för countrymusik för att inte vara ”renlärig” och – påstod somliga – för att artisten är svart. Blanco Brown, som inleder min spellista, har samma hudfärg, men hans låt ”The git up” med liknande upplägg klarade sig genom nålsögat. Lätt att dra på smilbanden åt låten, som har ockuperat topplatsen på countrylistan i tre månader.

Lana Del Reys nya album kommer att finnas med i toppen på min favoritlista när 2019 summeras. ”The greatest” är en av plattans bästa låtar, där texten bland annat anspelar på Beach Boys-trummisen Dennis Wilsons tragiska livsöde. Han hittades drunknad på 80-talet i vattnet utanför strandorten i Los Angeles, som nästan delar namn med Lana, Marina del Rey. Mycket god vän till Lana är brittiska sångerskan, som i början använde artistnamnet Marina and The Diamonds. Mest känd genom hiten ”I am not a robot” för nio år sedan. Efter fyra års tystnad har Marina, som hon kallar sej nu, givit ut nytt album i år och i ”No more suckers” gör hon upp med energidränerande vänner.

En minitrend detta år är låtskrivare som väljer att ställa sig i frontlinjen som artist. Jag har tre exempel. Delacey var bland annat med och skrev hiten ”Ruin my life” till Zara Larsson förra året. Hennes egna artistambitioner demonstreras i ”The subway song” med en text om att känna sej övergiven mitt bland alla människor på tunnelbanan. Chairlift, som bland annat haft spelningar i Sverige, la ned verksamheten härom året. Duons sångerska Caroline Polachek har tidigare försett bland andra Beyoncé med musik och gör nu solodebut med drömskt vackra ”Door”. Ross Golan har levererat låtar till Ariana Grande och Justin Bieber och hans karriär växlar nu upp flera snäpp med musikalen ”The wrong man”, som han skrivit. Den har Broadway-premiär denna månad och låten ”Stay positive” har en central plats i föreställningen.

Michael Kiwanukas låt ”Cold little heart” nådde stor spridning som vinjett till en av de bästa tv-serierna senaste åren, ”Big little lies”. Nya ”You ain’t the problem” är en glad och uppsluppen historia med la-la-la-kör och diskret blås. Härom veckan kom första soloutgåvan med fantastiska Brittany Howard. Detta medan bandet Alabama Shakes, där hon är sångerska och gitarrist, har tagit time out på obestämd tid. ”Stay high” är en varm kärlekshyllning med varsamma lån från soulmusikens 70-tal.

Till sist en artist att fylla tomrummet efter Amy Winehouse med: Celeste från Brighton i England. Uppfödd på en diet av Aretha Franklin och Billie Holiday levererar hon ”Strange” med rökig, bluesig stämma och till återhållet komp. Underbart!

1. Blanco Brown, The git up 2. Lana Del Rey, The greatest 3. Lana Del Rey, California 4. Marina, No more suckers 5. Delacey, The subway song 6. Caroline Polachek, Door 7. Ross Golan, Stay positive 8. Michael Kiwanuka, You ain’t the problem 9. Brittany Howard, Stay high 10. Celeste, Strange

