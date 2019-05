Ishockey och Eurovision på längden och tvären har dominerat SVT:s tablå den senaste tiden. Jag sörjde länge när public service förlorade rättigheterna att sända ishockey-VM 1989, men nu när turneringen är tillbaka där igen efter 30 år vill jag bara att den ska ta slut.

Finland–Storbritannien på bästa sändningstid en fredagskväll!? Och tre söndagar i rad utan underbara Vera... Ren öken, om ni frågar mig.

I stället har jag ägnat mig åt att frossa i schlageryra. Först uppsnack i "Studio Eurovision" med Marika Carlsson, som faktiskt var oväntat bra. Även om jag saknar den lustfyllda och ofta ganska elaka genomgången av alla bidrag, som SVT skämt bort oss med tidigare. Sen den mycket underhållande dokumentären "När Franco stal Eurovision". Även om tesen i programtiteln inte håller hela vägen så är filmen en härlig nostalgitripp tillbaka till 1968. Själv såg jag den finalen som 9-åring och föll pladask. Veckopengen investerades i inte mindre än tre singlar med låtar därifrån. En av dem var förstås "Det börjar verka kärlek, banne mig" med Claes-Göran Hederström, som även medverkar i dokumentären. Lika cool nu som då.

Jag har också ägnat cirka nio (!) timmar av mitt liv åt att titta på såväl semifinalerna som den stora finalen... Och mellan gäspningarna rörts till tårar av den fantastiska mellanakten med Shalva Band, njutit av tjusiga videoklipp från Eurovisionhistorien och förfasats över Madonnas falsksång. Många av tävlingsbidragen var också riktigt bra, och även om John Lundvik såklart borde vunnit så blev finalen till slut en både spännande och underhållande upplevelse.

Ett omdöme som för övrigt även stämmer in på veckans andra stora händelse i tv-världen – det allra sista avsnittet av "Game of Thrones". En hel värld har spekulerat i hur denna megasuccé till serie skulle sluta. Många verkar djupt besvikna, men jag är ändå ganska nöjd. Upplösningen var både överraskande och trovärdig, tycker jag. Visst finns det frågetecken kvar, men i det stora hela lyckades seriemakarna föra historien i mål om än något forcerat mot slutet. Och en sak är säker – tomrummet efter Tyrion, Jon Snow, Arya och de andra blir väldigt svårt att fylla.

Nyfiken på

"Bert – Elefanten i folkhemmet". Jag hoppas på en avslöjande berättelse om fenomenet Bert Karlsson. En serie i två delar med premiär i Tv4, torsdag kl 20.

Missa inte

"What we did on our holiday". En varm, rolig och vemodig pärla till film med tre helt oemotståndliga barn i några av de bärande rollerna. Finns på SVT play till 5 juni.

Streamingtips

"Chernobyl". Ruggigt välgjord och verklighetstrogen serie om kärnkraftsolyckan i Sovjet 1986 med bland andra Stellan Skarsgård och David Dencik. HBO Nordic.