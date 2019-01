Han var redan känd för att avsluta varje film med en oväntad vändning – men slutscenen i "Split" (2017) slog allt annat. Jag skrek verkligen rätt ut av förvåning och förtjusning. Nästa vecka kommer den efterlängtade fortsättningen. Det kan bli M Night Shyamalans stora triumf ... eller ännu en av hans pinsamma floppar.

Men låt oss ta det hela från början.

Manoj Nelliyattu Shyamalan, född 1970 i Indien, uppvuxen i Philadelphia, USA, slog igenom med thrillern "Sjätte sinnet" (svensk premiär i januari 2000). Haley Joel Osment spelade den lille killen som plågades av att han kunde se och tala med döda människor. Bruce Willis spelade psykologen som försökte hjälpa honom. Det dröjde ända till slutet innan psykologen, och publiken, insåg att han själv var en av de döda.

Det var en grymt imponerande film som drog stor publik och gjorde Shyamalan respekterad och Oscarsnominerad.

2000 kom "Unbreakable", med Samuel L Jacksom som den bensköre serietidningssamlaren Mr Glass, och Bruce Willis som den livs levande superhjälten David Dunn. Inte förrän i slutminuterna inser Dunn vad Mr Glass egentligen har gjort.

Shyamalan lyckades igen. Hyllningarna fortsatte, men redan nästa film fick den egensinnige auteurens gloria att börja halka på sned.

I "Signs" (2002) är det läskiga utomjordingar som utgör hotet – tills Mel Gibson upptäcker att de dör om man häller vatten på dem.

Filmer som "The lady in the water" (2006), "The happening" (2008) och "After earth" (2013) gjorde Shyamalan till en utskrattad, pinsam föredetting. Twisten i "The Village" (2004) avslöjade jag redan i första scenen.

Men för två år sedan kom "Split". Min son hade snappat upp via amerikanska recensenter vad som var på gång och insisterade på vi måste se den. Det visade sig vara klokt.

James McAvoy spelar en schizofren man med 24 olika personligheter, från liten flicka till blodtörstigt monster. Anya Taylor-Joy spelar hans fånge, som överlever tack vare att hon, precis som han, utsatts för övergrepp, och att han känner igen sig i henne.

Aha, det var twisten, tänkte vi.

Men sedan kom slutscenen: plötsligt dyker Bruce Willis upp och pratar om Mr Glass, och knyter därmed helt oväntat ihop "Split" med "Unbreakable". Jag var lika häpen som hänförd, och jag var inte ensam. "Split" blev Shyamalans revansch.

Han presenterade ju sin superhjälte David Dunn redan 2000, innan Marvel erövrade filmvärlden. Shyamalan har sett hur en slipsten ska dras, och i "Split" gjorde han sin egen fiffiga epilog och öppnade dörren på vid gavel till sitt alldeles eget superhjälteuniversum.

Fredag 18 januari är det premiär för nästa kapitel: "Glass". Samuel L Jackson är tillbaka som Mr Glass, Bruce Willis är tillbaka som Dunn, Anya Taylor-Joy är tillbaka som Casey Cooke och James McAvoy är tillbaka i sina 24 roller. Det kan bli precis hur bra – eller dåligt – som helst.