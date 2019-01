Ovissheten kan vara jobbig och skapar oro hos alla med minsta anlag för kontrollbehov. För att lugna massorna har vi kontaktat vårt stora nätverk av deep throats, visselblåsare, informatörer och tjallare för att skapa ordning i oredan. Så efter kontakt med vanligtvis välunderrättade och pålitliga källor vet vi att det förmodligen, kanske kommer att bli så här i några av våra hetaste frågor under 2019.

Turerna kring Katarina Frostensons prislapp för att lämna Svenska Akademien får en oväntad vändning. När den svenska kultureliten fortfarande är upptagna med att debattera för och emot när det gäller att betala henne för att sluta kommer beskedet lika plötsligt och överraskande. Årets nobelpristagare i litteratur blir – Katarina Frostenson!

– Det var helt enkelt det bästa sättet att fixa hennes fortsatta försörjning, meddelar en mycket nöjd ständig sekreterare Anders Olsson på en kaosartad presskonferens.

I en stor intervju med DN Kultur avslöjar han också att idén ursprungligen knäcktes av Horace Engdahl som också fick igenom sitt ultimatum att själv hoppa av nästa år med samma avgångslösning.

– Ett lysande förslag av Horace. Vi slår två flugor i en smäll, sparar pengar och slipper fundera på nästa års pris, säger Anders Olsson.

Cirkusen kring Ghost fortsätter. Under ett misslyckat klädbyte vid bandets konsert på sommarens Lollapaloozafestival visar det sig att den namnlösa gastarna i bandet består av The Hives och att Howlin´Pelle Almqvist är ny Papa i bandet. Tobias Forge bekräftar affärsuppgörelsen från en strand i Västindien under en skakig Skypeintervju med Per Sinding-Larsen i Kulturnyheterna.

– The Hives har skrivit på ett franchiseavtal. De behöver en stadig inkomst för att betala sina skulder, jag ville ha semester och Ghost behöver rulla på, säger han och avslöjar också planerna på att ständigt ha ett Ghost på turné i varje världsdel "för att optimera vårt cash flow".

I politikens värld fortsätter det att vara stökigt. Både nationellt och internationellt. President Trump blir återigen historisk och slår rekord i att byta ut ministrar. I slutet av maj har han bytt ut hela sitt kabinett två gånger och dessutom både hunnit lämna och invadera Syrien.

– This is the greatest administration known in the history of mankind, säger Trump i ett tal till nationen där han också berättar att alla tidigare presidenter han träffat sagt att de hade velat göra precis samma sak.

I Sverige får vi vår första tombolariksdag. Talmannen Andreas Norlén lanserar förslaget som överraskande får stöd av samtliga partier. Alla får lägga sina favoritförslag i en hatt och varje fredag drar talmannen ett av dem som förverkligas. Ingen märker nån skillnad.

För övrigt utses Årets julvärd i SVT efter just ett förslag i tombolariksdagen. Det blir Jimmie Åkesson som får äran. Han får dock hård kritik internt i partiet för att därigenom ha främjat osvensk kultur och ätit dadlar i direktsändning och avsätts på partistämman.