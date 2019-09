Vem vill du nominera till Broocmanpriset 2019?

Du får gärna skriva lite mer om vem och varför just din pristagare ska få NT:s kulturpris, som delades ut för första gången i samband med tidningens 200-årsjubileum 1958. Du kan nominera via brev: NT, Mats Willner, 601 83 Norrköping eller via mejl mats.willner@nt.se eller via ett formulär, som du hittar här!

Vi vill ha ditt förslag ­senast måndagen den 30 september.

Vinnaren presenteras på NT:s födelsedag den 14 oktober.