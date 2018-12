"Orden räcker inte till för att beskriva hur surrealistiskt och hedrande det känns att bli inbjuden till Star wars-universumet", säger Ludwig Göransson till "The Star Wars Show."

"Jag känner djup tacksamhet till Jon Favreau och Disney för den här möjligheten, och till John Williams för att han lagt ribban så högt med sina ikoniska och frimodiga soundtracks – de kan aldrig överträffas", fortsätter 34-åringen från Linköping

Ludwig Göransson bor och arbetar i Los Angeles, och har på senare tid fått stor uppmärksamhet både för sin filmmusik till Marvel-filmerna "Black Panther" och "Venom", och för musiken han gör med Childish Gambino. Den senaste tiden har han nominerats till en Golden Globe, flera amerikanska Grammys och två svenska Grammisar.

"The mandalorian" skrivs och produceras av Jon Favreau, och väntas få premiär på Disneys nya streamingtjänst Disney+ i slutet av 2019. Inspelningarna pågår just nu, med Pedro Pascal från "Game of thrones" i huvudrollen. Tv-serien utspelar sig ett par år efter "Jedins återkomst" och handlar om en krigare i samma typ av rustning som Boba Fett.