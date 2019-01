En hyllad Christmas Night tillsammans med Tommy Nilsson, Sofia Källgren och Elisa Lindström på turné är över.

Magnus Carlsson blickar redan fram mot nästa.

Under tre månader, med premiär på Estrad i Alingsås den 15 mars, ska han åka land och rike runt från Piteå i norr till Ystad

i söder med sin show "Från Barbados till Gamla Stan". Det blir en kavalkad av hits från hans 25 år som artist genom pop, disco och schlager.

Showen kryddas av anekdoter och historier från tiden i dansbandet Barbados och discogruppen Alcazar.

– Jag kommer berätta hur det kom sig att jag lämnade Barbados och varför Alcazar splittrades, säger Magnus Carlsson.

Det har gått 25 år sedan Magnus Carlsson slog igenom hos folket och på listorna. Sångarens första listetta "Hold me" med gruppen Barbados låg etta på Svensktoppen i 13 veckor. Han har släppt 24 album och över 70 singlar, som gett nästan 40 guld- och platinaskivor och tre grammisar.

Han packar med sig låtar som "Kom hem", "Världen utanför", "Not a sinner nor a saint", "This is the world we live in" och "Möt mig i gamla stan".

Idén och känslan väckte fram för knappt ett år sedan.

– Vi gjorde en testversion av showen i konserthuset i Vara. Folk stod upp redan från tredje låten och sjöng med. Det var en galen stämning, säger Magnus.

Där och då bestämde man sig för en show på turné.

– Det kom lite emellan, men så ramlade allt på plats tillsammans med mina 25 år och första listettan. Det blev något att hänga upp det hela på.

– Både ock. Jag har ju kört materialet och låtarna genom åren och vet att de funkar, men att det skulle landa i en kombo av allt i ett sammanhang var jag lite osäker på.

– Nej. Jag blev väldigt glad av responsen.

– Det är egentligen först nu, när konceptet kickat igång och jag har suttit med författaren Calle Norlén, som varit med och skrivit manuset, man landat i vad man faktiskt gjort. När det var som bäst med Barbados och Alcazar var man liksom inne i cirkusen och aldrig riktigt där. Man tittade bara mot nästa steg och nästa låt.

– Jag vet inte. Det har funnits många höjdpunkter, som jag är lite extra stolt över och kommer ihåg, men jag har inte nått min peak än. Jag har det bästa kvar.

Såväl Norrköping (31 mars) som Linköping (10 maj) blir två stopp på den långa turnén, som börjar i Alingsås. Många artister brukar sätta upp sin krogshow på ett och samma ställe, men Magnus Carlsson börjar med turné.

– Jag vill dela min musik med publiken, som gjorde låtarna till hits. Det var ute i landet allt började. Det känns bäst så, tycker han.

– Det blev mer av en slump, men min karriär började faktiskt just där. Barbados bokningsbolag hade sitt kontor där så det har varit många möten genom åren i Alingsås. Jag är född i Borås, som ligger nästgårds, så det blir lite av hemmaplan för mig.

– Nej. Det har blivit en livsstil. Själva resandet kan vara tråkigt, men det är värt allt, när man väl står där på scenen och möter publiken och hör hur de sjunger med i låtarna. Jag har otroligt roligt på jobbet.

Magnus Carlsson ska ha det i sitt livs föreställning med hela landet.