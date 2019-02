Konstprojekt Det började 2014 med utgåvan "Alla Grät" med det som Mats Eriksson själv beskriver som "en kartong med allehanda konstnärligt bråte i exklusiv utgåva om 5 ex" men som också innehöll scenpoesi och musik. 2016 var det dags för "Mitt eget Hawaii" - ett vykortsalbum och texter, scenpoesi och musik. Nu är det dags för den tredje och sista delen i hans konstprojekt: "Konstutställningen - I den bästa av världar" vernissage blir det på Galleri 7B under lördagen och sedan en liten flytt av evenemanget in till grannen Antikvariatet där det blir en litterär föreställning med scenpoesi men också musik av Patrick Lindgren som tonsatt flera av Mats Erikssons texter och nyligen släppte reslutatet som en digital EP. Lördagens aktiviteter startar klockan 16.00.