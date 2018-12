Det var på tisdagen som vi kunde berätta om den avbokade konserten. Arbis vill fortfarande inte svara på muntliga frågor utan hänvisar till information i sina egna kanaler. Förklaringen till den sena avbokning är enligt Arbis är att det fick upp ögonen för detta förra veckan och då började titta närmare på omständigheterna.

"Först vill vi säga att vi inte hyser några agg mot Marduk eller deras fans. Man får sjunga om sånt som är obehagligt och provocerande. Även på Arbis.", skriver de men menar att bandet inte tagit tillräckligt avstånd från de rykten och kopplingar till nazism som omgärdat bandet. "Bygger man sin tematik runt nazityskland anser vi att man måste uppvisa mycket hög trovärdighet i att man inte stöder eller sympatiserar med dess ideologi.", skriver Arbis.

Marduk har hela tiden förnekat sådana kopplingar. När tidningen ETC publicerade en granskning av nazistiska Nordiska motståndsrörelsen, NMR, fanns två av bandets medlemmar bland de som ska ha köpt material från NMR:s webshop. Att så har skett har förnekats av Marduk. När bandets spelning på Fryshuset i april ställdes in på grund av dessa uppgifter skrev Marduk på sin officiella webbsida "Marduk has no political agendas or ideological associations, National Socialism or otherwise."

Från Arbis sida tycker man inte detta är tillräckligt. "Vi anser att både bandet och dess medlemmar bör ta avstånd från och fördöma nazism och främlingsfientlighet och vi anser inte att så har skett.", skriver de.

– Jag vet inte vad mer vi kan göra. Vi har tagit avstånd från alla former av politik. Vi sysslar inte med politik. Vi sysslar med musik. Det här har tagit bisarra proportioner,säger Marduks grundare Morgan Håkansson.

Har Marduk nazistiska sympatier eller åsikter?

– Nej. Vi har inga sympatier överhuvudtaget, säger Morgan Håkansson.

Enligt Arbis har deras beslut skett utan påtryckningar utifrån och skriver att det gjorts efter noggranna övervägningar och resonemang. "Samtidigt som vi gjort vår bedömning respekterar vi om andra gör andra bedömningar.", skriver de.

"Vi vill inte tro att Marduk eller dess medlemmar sympatiserar med nazism och främlingsfientlighet. Vi hoppas fortfarande att bandet och var och en av dess medlemmar väljer att gå ut och tydligt och reservationslöst fördömma nazism och främlingsfientlighet.", avslutar Arbis sitt uttalande.

Konserten med Marduk och festivalen December Darkness har flyttats till Dynamo.