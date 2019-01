Hela Sveriges allsångsledare Sanna Nielsen kommer gående bland radhusen ute i Smedby. Det vilar en morgontrött känsla över hela området, när vi börjar leta oss fram till rätt adress.

– Om folk tittar ut måste de undra vad det är för personer de ser här ute nu, säger Sanna och skrattar.

Ett par minuter senare ringer hon på hemma hos ”Benka” Nyberg, som bjudit in sina närmaste grannar på kaffe och överraskning.

– Jag börjar fnittra redan. Det är nervöst, säger Sanna i samma ögonblick dörren öppnas.

– Är det ”Benka”?, frågar Sanna.

– Är det Sanna?, svarar ”Benka”.

– Får jag komma in?

– Absolut... Här inne sitter det 22 grannar och de vet absolut ingenting. Jag har bara sagt... någonting.

I vardagsrummet möts Sanna Nielsen av förvånade miner, skratt och applåder. Hon har med sig blommor, skiva och biljetter till sin show "Mitt Sanna jag" på Hamburger Börs med premiär den 25 januari.

– "Benka" har inte bara vunnit biljetter sig själv utan för er alla, hälsar Sanna.

Allt började med en tävling i Norrköpings Tidningar, där man kunde skriva in och berätta varför man ville bjuda sina grannar på show. "Benka" satte ihop några rader, skickade in och blev en vinnare.

– Det stod inget om att Sanna skulle komma och dela ut priset. Jag förstod först inte varför grannarna skulle vara här just idag, men nu vet jag. Det var en trevlig överraskning, säger "Benka".

Grannen Robert Fransson blev extra hyllad, när Sanna Nielsen tog ton i "Ja må han leva" på hans 57-årsdag.

– Vem kunde tro att hon skulle så här och sjunga med oss för mig? Det hade jag inte räknat med. säger Robert och skrattar.

– Vi trodde någon hade kapat ”Benkas” konto, när han plötsligt bjöd in till kaffe. Det stod inget om varför, men vi trodde nog han behövde hjälp med något eller så skulle vi åka på en hockeymatch.

”Mitt Sanna jag” har premiär på Hamburger Börs den 25 januari.

– Det har varit en dröm länge. Jag har levt med tanken om en egen show i flera år. Tiden är mogen nu. Jag vill visa vem jag, hur den vuxna Sanna, är i dag och vägen hit, säger hon.

Sanna Nielsen kommer ta med publiken på sin livsresa från flickrummet i Bromölla till allsångsscenen på Skansen med en känsla av show a la Broadway. Det blir en kväll av egna hits och tolkningar av barndomsidolerna Fleetwood Mac, Diana Ross, Dionne Warwick, Celine Dion och Michael Jackson tillsammans med en egen orkester och mullrande gospelkör.

Sanna Nielsen var själv bara elva år, när hon blev känd över hela Sverige med sin låt ”Till en fågel”, som blev etta på Svensktoppen i maj 1996. Sanna blev i samma ögonblick den yngsta svenskan med en listetta. Det var början på en karriär, som lyfte hos programledaren Ragnar Dahlberg och hans populära Café Norrköping med stora tittarsiffror.

Sanna minns mycket väl det första mötet med honom.

– Ragnar var konferencier vid en spelning i Sölvesborg. Jag skulle sjunga ”Can you feel the love tonight”, som jag uppträtt med i flera talangjakter. Det var ett riktigt busväder med ett hemskt ösregn så Ragnar stod och höll ett paraply över mitt huvud under hela låten, berättar Sanna och skrattar.

– När vi var klara ville han bjuda in mig till Café Norrköping. Jag svarade inte direkt utan gick och hämtade min mamma. Vi gick tillbaka till Ragnar och frågade om han verkligen menade det – och det gjorde han.

Den 15 november 1996 stod hon i tv-studion i Norrköping och sjöng för hela Sverige.

– Det har gått över 20 år, men jag minns fortfarande lyckan över att få stå där studion och sjunga. Det är fortfarande så.

Hennes karriär är lika lång som framgångsrik. Vi har sett henne vinna Melodifestivalen 2014 med ”Undo”, som slutade trea vid den stora Eurovision i Köpenhamn, vilket är hennes bästa placering genom åren. ”Hela världen för mig” från 2003, ”Empty Room” 2008, ”I´m in Love” 2011 utmanade också de bästa i Melodifestivalen. Hon var julvärd i SVT 2016 och har lett ”Allsång på Skansen” de tre senaste somrarna.

Det blir en fjärde sommar 2019.

– Jag älskar ju allsången så det var inget svårt val att tacka ja till ännu en sommar.

– Det är klart det blir. Folk kommer säkert känna igen många av låtarna, som är allsångsvänliga.

Det är bara några veckor kvar till premiären, när Sanna Nielsen möter våra vinnare i Norrköping.

– Det pirrar allt lite i magen. Det är lite nervöst, men det känns bara bra. Det här blir ju det största jag gjort. Jag får nästan nypa mig i armen. Det känns lite overkligt.

Det var nog samma känsla i grannyran på Lidaleden.