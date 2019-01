Det blir intensivt på Dynamo i Norrköping på lördag. 36 musikakter och nio dansgrupper ska uppträda på Katapulten, som är startskottet för Livekarusellen och Danskarusellen som arrangeras av Studiefrämjandet.

– Det är en minifestival, eller showcasefestival på fyra scener. Det är 25 procent tävling och 75 procent medverkan, säger Patrik Hyberts på Studiefrämjandet.

Han poängterar att det viktigaste med karusellerna är att få utveckla sig som artist, vare sig man spelar i ett band, är solo eller dansar. Tanken är att det ska fungera som en turné, alla medverkande får uppträda minst tre gånger. Först i Katapulten, sedan under ytterligare två tillfällen runt om i Östergötland.

– Man räknar inte poäng förrän senare. Under Katapulten och de två turnéstoppen är coacher med som lyssnar, ger tips och feedback.

Meningen är att man ska få repa och träna till nästa scentillfälle. Nästa konsert och dansuppvisning kan se annorlunda ut. Utveckling är det viktigaste, och att ha roligt.

– Vi jobbar med folkbildningstanken. Vi strävar inte efter att skapa stjärnmor, utan det handlar om att utvecklas som grupp och person.

Under tävlingarna delas även Fairplay award ut där grupperna får rösta på varandra och ett wildcard utses också. I år är riksfestivalen i Norrköping, 1 juni i Värmekyrkan.

My Bartolic från Norrköping är med i dansgruppen Through the borders.

– Vi är sex stycken, fem tjejer och en kille. Stilen är väldigt blandad, allt från hip hop till contemporary.

Hon tycker det är viktigt att få scenerfarenhet och att se andras danser.

– Det ger inspiration och man kan då jobba med framtida koreografier.

Men det är också viktigt att kolla in sig själv och hur gruppens dans utvecklas.

– Vad har vår grupp att ge, vad är det bästa vi kan göra?

Visst är tävlingsmomentet en morot, men det finns så mycket mer att få.

– Ja, det är en tävling och man kanske blir mer tävlingsinriktad. Men man är där för att alla älskar att dansa. Det för dansare tillsammans, och man har roligt.

Samma inställning har Bartosz Brzuchalski som spelar gitarr, synt och sjunger i Norrköpingstrion Bordeline. De har varit med i Livekarusellen förut.

– Min erfarenhet från förra Livekarusellen var att det skapade en bra gemenskap med andra band. Vi har kontakt med flera av dom fortfarande.

Livekarusellen boostar självförtroendet menar han.

– Man får tid till att experimentera och kan prova olika saker. Vi har ju minst tre spelningar på oss, säger han.

Klockan 15.00 drar det igång på Dynamo, det är fri entré.