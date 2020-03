"Östgötateatern och ung scen/öst har på grund av rådande omständigheter ställt in all publik verksamhet under mars månad."

Så står det i pressmeddelandet som Östgötateatern skickade ut under måndagseftermiddagen. En av de föreställningar som ställs in är musikalen Lizzie, som just nu var inne på sin sista spelvecka på Stora teatern i Linköping. Den är tänkt att åter börja spelas i Norrköping 18 april. Även föreställningens programkväll i Linköping 19 mars ställs in.

"Bygdens söner", som skulle spelats i Börrum, Ödeshög, Vånga, Boxholm och Vadstena, ställs även den in. Det gör även "Livat i parken", "Tårtbagaren", "Himmel byter färg", "Prinsessan Penta" och "Alla mina liv", den sistnämnda flyttar fram sin premiär till 3 april.

– Vi har gjort en risk- och konsekvensanalys som lett oss till slutsatsen att det är nödvändigt att ställa in den publika verksamheten i två veckor. För oss är publikens och personalens säkerhet det viktigaste, säger Pia Kronqvist, VD Scenkonst Öst, i ett pressmeddelande.

Alla som har bokat biljett kommer att kontaktas och mer information kommer att ges löpande på hemsidan, meddelar teatern.

– Det här ett tråkigt men nödvändigt beslut. Vi jobbar just nu febrilt med att planera hur verksamheten ska se ut efter dessa två veckor säger Nils Poletti, teaterchef.