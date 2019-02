Sebastian Roos är heltidsmusiker sedan 11 år tillbaka och turnerar flitigt med det egna bandet Miss Behaviour. När han inte ägnar sig åt hårdrockande Miss Behaviour är han även medlem i Liverpool, tribute band till The Beatles. Miss Behaviour släpper nya albumet "Double Agent" i slutet av 2019 tillsammans med en omfattande USA-turné i början av nästa år.

Men nu har han fått en chans som är lite utöver det vanliga. Den här helgen åker Sebastian Roos till Minsk för att ladda upp inför 4 februari.

Då ska han vara med på audition där man plockar ut 10-15 artister som går till Grand Final i Minsk den 8 mars. Den som vinner Grand Final får representera Vitryssland i Eurovision Song contest i Tel Aviv i mitten på maj.

Låten som Sebastian Roos ska tävla med heter Never getting close. Den har skickats in av låtskrivaren Lars E.Carlsson från Norrköping.

– Jag skickade dit fler låtar och den här valdes ut, skriver Lars E.Carlsson i ett pressmeddelande. Textens tema handlar om längtan efter samhörighet och bort från ensamhet och det är en ballad.

Lars E. Carlsson har via nätet jobbat med tre andra textförfattare som står bakom tävlingsbidraget. Sångaren Sebastian Roos har varit med liksom Björn Ledelius från Boxholm.

Den fjärde textförfattaren är Alberto Estebanez från Spanien. Alberto Estebanez har tidigare varit bland annat orkesterledare för den spanska motsvarigheten till Melodifestivalen. Han har tidigare skrivit låtar till bland andra Julio Iglesias.