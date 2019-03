Musik/Konst Dags för vinylälskarna att fynda igen när Nkpg Skivmässa öppnar för fjärde gången på Borgen under lördagen. Den här gången är det inte bara skivor som erbjuds. Det blir en kombinerad skivmässa och konstutställning när flera konstverk med anknytning till musik- och artistbranschen ställs ut. Bland utställarna märks till exempel Anna Järvinen som visar ett urval av sina teckningar, Greg FitzPatrick visar delar av sin "syntkonst" som han hade med sig under jubileumsturnén med Adolphson & Falk och metalbandet Tiamats grundare Johan Edlund som de senaste 16 åren haft en parallell karriär som framgångsrik konstnär. Andra som musiker som vänstrar i konstvärlden är Per Granberg från punkbandet Charta 77 och Robert Lamu från Norrköpings egna fuzzrockare Skraeckoedlan. Representerad är också omlsagsmålaren Kristian Wåhlin.