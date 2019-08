Vid klockan 13 på fredagen fick SOS in ett larm om att två bilar varit inblandade i en olycka vid korsningen in till Risinge kyrka. Enligt polisen ska olyckan ha inträffat när en av bilarna skulle köra ut på riksväg 51. Efter olyckan påverkades trafiken kraftigt och under ett tag var det stopp i båda riktningarna.

– Vi har nu upprättat en anmälan om trafikbrott, det görs alltid vid sådan här situationer. Men vi har i nuläget ingen tilldelad utredare från polisens håll och inte heller någon misstänkt. Tyvärr är det ju så att trafikbrott ofta läggs lite på hög eftersom de inte är prioriterade, säger Åsa Willsund, presstalesperson vid polisen.

Fem personer fick föras till sjukhus. Enligt bulletiner från Region Östergötland senare på fredagen hade två personer, en kvinna och en man, lagts in på intensivvårdsavdelning. Då beskrevs kvinnans skador som allvarliga och även mannens tillstånd bedömdes som allvarligt. Vid 15-tiden på måndagen kom en ny bulletin från sjukvården. Både mannen och kvinnans skador beskrevs då fortfarande som allvarliga, men att deras tillstånd var stabilt. Kvinnan vårdades då fortfarande på intensivvårdsavdelning medan mannen fått opereras akut och var kvar på sjukhus.

Inblandade i olyckan var också två män i 25-årsåldern. Den ena var oskadd och skickades hem från sjukhuset direkt. Den andra bedömdes som lindrigt skadad och fick stanna kvar på sjukhuset för observation. Ytterligare en man i 80-årsåldern var med i olyckan. Han blev lindrigt skadad och fick lämna sjukhuset på kvällen.

– Vi har ännu inte kunnat höra alla inblandade så vi får se vad som händer med brottsmisstanken, säger Åsa Willsund.