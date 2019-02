Som vi tidigare skrivit så infördes nya betalningssystem på flera stora parkeringsplatser i centrala Norrköping i början av februari. Enligt fastighetsbolaget Lundbergs så har det under de tre första veckorna fungerat bra på Ankaret och Spiran.

– Men på Spiralenparkeringen har det varit lite struligt, det kan bero på flera orsaker, säger Lovisa Lindholm, centrumledare vid Lundbergs.

Under de två första veckorna fanns det anställda som hjälpte kunderna vid betalningsautomaten vid Spiralen. Men nu är de borta – och på måndagseftermiddagen ringlade en kö av betalande, trots att det inte var så många bilar på själva parkeringen.

– Det felet många gör är att de tror att de måste checka in när de parkerat bilen. Men alla blir ju incheckade per automatik så fort de rullar in på parkeringen, då bilens registreringsskylt dyker upp på skärmen, säger Lovisa Lindholm.

– Om man går till betalningsautomaten för att checka in, möts man av ett meddelande om att man inte är incheckad. Det hör ju ihop med att den första kvarten alltid är gratis, då behöver man inte betala, fortsätter Lindholm.

Så Lundbergs budskap till alla som parkerar är alltså: Ni är redan incheckade – ni betalar parkeringen när ni är klara.

– Vi jobbar på att få upp tydligare skyltar som informerar om det här. Men till skillnad från de övriga parkeringarna så ligger Spiralen så nära vägen, där får vi inte ha skyltar som kan störa bilförarnas uppmärksamhet från trafiken, säger Lovisa Lindholm.