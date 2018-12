Anna Hellerstedt möter upp utanför biblioteket, hon har just diskuterat bostadssituationen för hemlösa under julhelgen och på måndag kommer hon tillsammans med ett tiotal volonterande personer fira julafton med människor som annars hade suttit ensamma. Ulrika Jeansson har varit drivande i att samla in julklappar och de har beställt smörgåsar, gröt, julgodis, kaffe och mer därtill som ska bjudas på under julafton.

– Det är nog sjätte gången vi ordnar det här, det är till för de som inte vill fira själva. De flesta som kommer är äldre personer men det har även varit med yngre, berättar Anna Hellerstedt.

Det var hennes man, Conny Lindgren, som tog initiativet till firandet och under julafton spelar och sjunger han julsånger.

Men firandet börjar ännu tidigare för volontärerna. Under förmiddagen åker de till härberget, fiket och lss-boenden med julklappar som skänkts från företag och privatpersoner i Finspång. Nätverket Hjälpsamma Finspångare och butiken Hans och Greta har också hjälpt till mycket.

– Företagen här är väldigt generösa, vi får in mycket julklappar, säger Anna Hellerstedt.

Det är allt från blomgrupper till hårvård, tofflor och mössor som ges bort.

För att vara med på julaftonsfirandet behöver man anmäla sig i förväg, detta för att de ska veta hur mycket mat som ska beställas. För att nå ut till människor samarbetar de med kyrkan, socialtjänsten, fiket och härberget.

– Efter första året kändes det sjävklart att vi skulle köra igen och så har det fortsatt, säger Anna Hellerstedt.