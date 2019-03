Mejeriprodukter i Norrköping AB ville börja sälja vitost på färsk komjölk under namnet Koloumi. Men det sätter Patent- och registreringsverket (PRV) nu stopp för – åtminstone tillfälligt. Något som SVT Öst var först att rapportera om.

– Vi tycker det är jättemärkligt. Det finns ju ett varumärke som heter Grilloumi, då borde ju vi få kalla vår ost för Koloumi. Och vi har ju bara tänkt sälja i Sverige, säger Fredrik Bergqvist på mejeriföretaget.

– Det är vitost gjord på färsk komjölk. Den är lite fastare än vanlig ost vilket gör att den passar bra att grilla, säger Fredrik Bergqvist.

– Vi har varit lite fega och inte riktigt vågat lansera osten när vi visste att varumärket blivit anmält, säger Fredrik Bergqvist.

Förutom vitost säljer företaget även grekisk och turkisk yoghurt producerad av mjölk från Vikbolandet.

Bakom varumärksstoppet finns stiftelsen Foundation for the Protection of the Cheese of Cyprus named Halloumi. Den cypriotiska stiftelsen menar att Norrköpingsföretagets produkt kan förväxlas med den cypriotiska fårosten.

PRV går på stiftelsens linje och upphäver därmed det registrerade varumärket Koloumi.

– Det känns ju lite som Davids kamp mot Goliat. Men på något sätt ska vi nog bemöta det här. Tittar man på handlingarna så består det av väldigt mycket ordbajseri och väldigt lite substans. Jag kan nog också få en advokat att skriva något liknande, säger Fredrik Bergqvist.

PRV:s beslut kan överklagas till Patent- och marknadsdomstolen.