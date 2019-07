Kritiken är stenhård när vi träffar fyra personer på parkeringen vid infarten till Butbro från väg 51. Björn Andersson är en av dem. Han bor vid Stjärnvik och är livrädd varje gång han från väg 51 ska in till eller ut från sin gård.

De andra tre är Butbrobor. Janne Karlsson har bott precis intill vägen i 50 år. Ulf Lundmark har bott där sedan 1955. Filip Gyllensten är nyast och ska nu bygga staket runt sin tomt så inte barnen hamnar ute i trafiken.

– När jag flyttade hit tänkte jag åka buss till jobbet i Norrköping, men jag kunde inte ta mig över 51:an till busshållplatsen, säger han.

Trafiksituationen i Butbro har många år på nacken. 2016 utsåg Butbro Fastighetsägarförening en trafikgrupp som skulle bevaka ortens intressen. Efter tio års kamp fick de förra året en cykelväg till Finspång.

Värst säger de att timmerbilarna är – och olyckor har hänt. Ulf Lundmark berättar att han fått ett timmerlass in på en fastighet han äger. Det kan komma 50 timmerbilar per dag, plus alla andra lastbilar som är på väg mellan Norrköping och skogarna längre upp.

Sedan är det också fordon som inte håller hastigheten, 30 respektive 40, genom idyllen vid sjön Gron. Längs hela genomfarten finns det mängder med utfarter med dålig sikt.

Nu har trafikgruppen konstaterat att problemen permanentas i den översiktsplan kommunen håller på med.

– Det innebär att vi kommer att få ha det så här i minst fem till tio år till, säger Ulf Lundmark.

– De som fattar de här besluten har också ansvaret för framtida olyckor, säger Björn Andersson.

Trafikgruppen har två lösningar på problemet, en långsiktig och en snabb.

De vill ha en förbiled norr om Butbro med avfarter till bland annat Grosvad och Finspång.

Den mer kortsiktiga lösningen finns och kan användas direkt. Då får den tunga trafiken från väg 51 köra Gronvägen, Östermalmsvägen och vidare mot Igelforshållet.

– Använd den och stäng av vägen genom Butbro för all tung trafik, säger de fyra.

Beträffande väg 51 vill de att 70-sträckan som nu börjar vid Risinge kyrka ska börja redan före avfarten till Butbro. De föreslår också att skyltarna mot Lotorp och Igelfors tas bort så att trafiken hänvisas via Gronvägen och Östermalmsvägen där inga villatomter gränsar mot vägen.

– Bygg också en gångtunnel under 51:an, säger Janne Karlsson.

I en skrivelse till kommunen den 1 juli i år hoppas trafikgruppen att de får gehör för sina krav.