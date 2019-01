Från 2006 till 2017 minskade antalet vårdplatser per invånare från ungefär 2,9 till 2,2 per tusen invånare. År 1994 fanns 5,2 vårdplatser per tusen invånare i Sverige.

I Östergötland har vårdplatserna minskat från 2,5 till 2,0 (inklusive psykiatri) per tusen invånare vilket placerar Region Östergötland i bottenskiktet. Flest vårdplatser hade Västerbottens län med 2,6. Halland ligger lägst på 1,8.

I Östergötland har antalet disponibla vårdplatser minskat till 854 under 2018 från 869 år under 2017 och 897 år 2016.