En vit jul kan bli verklighet, men bara om snön redan finns på plats. På vissa orter i Östergötland och norra Småland ligger ett snötäcke, och detta kommer antagligen att bli kvar.

– Det ser inte ut att bli någon ny snö. Den snön som ligger är den vi kommer att ha i morgon. Temperaturen kommer att hamna på minusgrader. Mellan tre och sex minusgrader under dagen ungefär. Det kan vara så att det blir något högre temperaturer när molnen kommer in, säger Max Lindberg Stoltz, meteorolog på SMHI.

På natten mot juldagen, tisdag, kommer antagligen en temperaturförändring att ske. Högre temperaturer väntas och det blir plusgrader i länet.

– Det kommer in mildare luft under natten, så tisdagen ser ut att ha plusgrader i hela Östergötland och norra Småland. Så det blir lite skillnad temperaturmässigt där måndag till tisdag. En del av snön som ligger kan antas smälta bort. Från tisdag och fram till torsdag ser det ut att bli plusgrader dagtid.Inte så många, men det ser ut att ligga på plussidan. Nattetid verkar det bli strax under nollan, säger Max Lindberg Stoltz.

Längtar du efter snö får du nog tyvärr vänta en stund. För än så länge kan inte Max Lindberg Stoltz se något snöfall i prognosen de närmsta dagarna.

En stjärnklar julafton kan det dock bli, om molnen flyttar på sig som de ser ut att göra.

– Molnigheten är lite osäker. Vi får se hur lång tid det tar inann de är borta, men förhoppningsvis blir det en klar dag på julafton, säger Max Lindberg Stoltz.