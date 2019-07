Rejmyre har ungefär 1 000 invånare. Förutom den helg varje när det är dags för Skogsröjet då befolkningen mångdubblas och blir runt 6 000 per dag.

– Vi kan väl säga att vi har gått ut med en varning inför helgen för att folk ska vara beredda. När det blir så många fler på en liten yta påverkar det såklart även vattenförsörjningen och det kan hända att man som Rejmyrebo märker av det här, säger Per Ivansson, ansvarig VA-anläggning.

När det är fler som använder sig av vattenförsörjningen i området kan man uppleva ett lägre vattentryck än normalt. Det kan även bli luft i vattnet, eller missfärgningar. Tipset från Finspångs Tekniska är då att man spolar kallvatten och väntar lite. Skulle det inte återgå till det normala kan man höra av sig till kundservice på Finspångs Tekniska.

– Vi har inte haft några större problem tidigare år men förra året blev det störningar. Då handlade det om en kombination av flera faktorer. Dels att det var Skogsröjet och det var mycket högre påfrestning på vattenförsörjningen, men också för att det var så otroligt varmt samtidigt som vi hade en oupptäckt vattenläcka i Rejmyre, säger Per Ivansson.

Att det fanns en vattenläcka i området förstod man på Finspångs Tekniska under tidig vår i år. Lite senare under våren hade läckan lokaliserats och lagats.

– Vi hade sett tidigare att det var något diffust problem med driften men ofta är det väldigt svårt att hitta sådana här läckor. När vi väl hittade den visade det sig att det var en ganska stor läcka och den har antagligen funnits där under en längre tid, kanske ett halvår innan. Läckan gjorde att vi under förra sommarens festival redan hade ett mycket hårt pressad vattenförsörjning från början. Vi klarade det precis men det var nära att det blev vattenbrist, säger Per Ivansson.

Nu är läckan lagad och det ser även ut att bli svalare väder till helgen. Den ökning av vattenanvändandet som väntas till helgen anser Finspångs Tekniska att de ska kunna klara utan problem, men varning har gått ut "utifall att".

– Just nu så ser det väldigt gynnsamt ut. Men det är klart, det skulle kunna bli en stor vattenläcka imorgon. Procentuellt är det ändå en enorm ökning i befolkning för ett så litet samhälle som Rejmyre, men det är också ganska häftigt att det kan fungera, säger Per Ivansson.