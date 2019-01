2018 var ett väldigt blåsigt år. Det framgår med all tydlighet i räddningstjänstens statistik. Mängder av nedfallna träd och plåttak som blåste bort blev resultatet efter stormen Knuds framfart i höstas. Stormskadorna i Finspångs kommun ökade från endast en incident under 2017, till hela 20 under fjolåret.

– Det här är den händelse som procentuellt sett har ökat mest och det beror troligen på att 2018 var ett blåsigt år, betonar Peter Kindblom, räddningschef vid räddningstjänsten i Finspång.

När det gäller antalet självmord och självmordsförsök har det skett en oroväckande ökning. Sju fall 2017 har mer än fördubblats, till 15 förra året.

– Oroväckande siffror, men det avspeglar hur samhället ser ut i stort, påpekar Bengt Eriksson, brandinspektör vid räddningstjänsten.

– Tråkig statistik och vi befarar att det här kommer öka ännu mer. Vi lägger mycket tid på utbildning och övning på den här typen av händelser, understryker Peter Kindblom.

"Annan hjälp till ambulans" är en del som ökat från tre till 12 händelser, jämfört med föregående år.

– Ökningen beror på att vi allt oftare hjälper ambulansen med att öppna dörrar när de inte kommer in, säger Peter Kindblom.

Vad gäller automatlarm utan brandtillbud, har dessa minskat betydligt, från 113 till 74 förra året.

– En minskning som vi ser mycket positivt på. Vi har ett bra samarbete med industrierna och har utbildat många i heta arbeten.

Att antalet trafikolyckor minskat från 60 till 48 är också något som lyfts fram. Bränder i skog och mark ökade något, från 21 till 24 under 2018.

– Statistik som vi redan har analyserat. Vi hade inte mer skogsbränder än normalt, men alla kom på en gång och var ganska stora till ytan, vilket gjorde att det tog mycket resurser och tid från oss, konstaterar Peter Kindblom.

Bränder i fordon och fartyg ökade från elva till 18, medan bränder i byggnader minskade från 32 till 28, jämfört med föregående år.

Sjukvårdslarmen ligger kvar på en oförändrad nivå, 45, och drunkningstillbuden minskade från fyra till två.

Räddningstjänsten fick rycka ut och hjälpa fastklämda personer vid fyra tillfällen, vilket var en ökning.

När det handlar om utsläpp av farliga ämnen rapporteras tre händelser och det var också en liten ökning i jämförelse med tidigare år.