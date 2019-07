– Jag kommer om några minuter, är på väg hem med traktor från ett fält, säger hon i mobiltelefonen. Och snart rullar hon in på familjegården, som hon driver ihop med sin pappa. Just den här dagen är det helsäd som skördas. Och det ser bra ut, tycker Kristin och slår sig ner på kontoret som ligger i samma byggnad som ladugården, med fönster in mot djuren.

Även skörden av vall får godkänt så här långt, trots att förstaskörden bara gav 80 procent av en normalskörd.

– Vallarna tog helt enkelt stryk av förra årets torka. Men prognosen ser ut som att vi kommer att kunna skörda tredubbelt så mycket som förra året. Nu är vi inne på andraskörden, säger hon.

Förra årets torra sommar har således satt sina spår även det här året. Inte minst ekonomiskt. På gården finns idag nästan 300 kor, varav 120 är mjölkor med allt vad det innebär.

– Vi fick köpa in foder under tio månader. Och det var dyrt. Höet kostade fem kronor kilot, det är fantasipriser. Foderkostnaden fördubblades och det tar tid att ta igen det, fortsätter Kristin.

Hettan och värmen påverkade även djuren, så pass att avkastningen minskade.

– De orkade knappt gå ut. Vi fick mer eller mindre tvinga ut dem på nätterna. Och kalvarna tappade i tillväxt för att de helt enkelt inte orkade äta, säger hon.

För att stå beredd framöver för liknande somrar bestämde sig Kristin och hennes pappa för att tänka om när det gäller växtodling.

– Vi odlar mer helsäd nu, blandat med baljväxter som är mindre torkkänsligt. På så sätt sprider vi riskerna, förklarar hon.

För på Skärvinge gård bevattnas inga växter. Där är Kristin väldigt bestämd:

– Vi är så bortskämda med att vi har vatten men jag tycker att vi ska hushålla med det vi har. Och här i Finspång är grundvattennivån låg.

Det ideala vädret på sommaren är 22–23 grader varmt, anser Kristin. Vid temperaturer på runt 15 grader växer det inte lika mycket. Och får hon bestämma en årsnederbörd så är det 500–600 millimeter regn som står på önskelistan för att skörden ska bli så bra som möjligt.

– Nu ser vi ändå att vi inte behöver några mirakel i år för att få det att gå ihop, men jag måste säga att jag är oerhört trött just nu, trots att vi ser ljuset i tunneln. Förra året hade jag allt fokus på att få det att gå ihop och kände inte tröttheten. Men jag får lite semester snart, säger hon och ser nöjd ut.