När jag gick var det hos den snälle prästen Tomas i Vänersborg som med hjälp av några mysiga tonåringar från Kyrkans Ungdom såg till att vi tänkte och talade mycket om Jesus och hur man skall bete sig för att kunna kvala in som en schyst kristen medmänniska. Ska jag vara helt ärlig så kommer jag mest ihåg att vi spelade jättemycket rundpingis, att Morgan som mest slogs i skolan plötsligt var snäll och att klasskamraten Jessica grät nästan jämt, tillsynes utan anledning.

Nuförtiden har det lite oskuldsfulla religiösa sökandet ersatts av ett genomproffsigt kundgruppsbaserat- och strömlinjeformat tänk. Valfriheten som genomsyrar så många andra delar av samhället har slagit igenom stenhårt. Nuförtiden kan vi välja mellan inte bara telefonbolag (tog mig en halvdag att byta leverantör idag), apotek, skolor, vårdanrättningar. Det skulle inte förvåna mig det minsta om inte skurkar inom en snar framtid kan välja mellan olika fängelser (eller ”andrachansenheter”) för att komma rätt; till den smala vägens liv.

Dottern kunde välja mellan Tour Europe, Wild and Holy, Hästsportkonfa, Spelkonfirmander och tio andra konfirmationsgrupper. Hon valde Wild and Holy, en mycket proffsig och väldesignad konfagrupp som hade sin bas på Kolmårdens djurpark. Kajsa älskade det. Det var toppen att få gosa med Kapybaror (en stor gullig gnagare) och få snacka om livet. Naturligtvis var cirka 90 procent av konfirmanderna på Wild and Holy tjejer. Undrar hur många procent av Spelkonfirmanderna som var killar?

Jag kan naturligtvis förstå att kyrkan måste tänka på sin återväxt. Och spelar det egentligen någon roll om det blir lite segregerat så länge konfirmationen är av yppersta världsklass?

Spelar det någon roll att varje familjemedlem har varsin skärm och knappt träffas längre eller att barn av olika samhällsklasser inte längre ses? Spelar det någon roll att valfrihets- och kundgruppstänket slår kilar genom samhället så vi kan välja bort vilka vi inte vill ha att göra med. Spelar det någon roll att vi idag inte har lumpen som tvingade ihop unga män från brokiga bakgrunder att sova i tält och lösa problem tillsammans?

Naturligtvis spelar det roll. Sätter vi valfriheten på altaret kommer samhället att gravitera mot små parallella världar där det inte finns något som skaver. En värld där jag från min typiska medelklassbakgrund aldrig hade träffat varken våldsamme Morgan eller den plågade Jessica.

Undrar vad Jesus hade sagt om det?