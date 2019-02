– Processerna i Lotorp är igång. Det är svårt för oss politiker att bara säga ja rakt av till medborgarförslag som är så konkreta, sa kommunalrådet Ulrika Jeansson (S) efter mötet.

Camilla Bauer lämnade i april förra året in ett medborgarförslag som berör tre områden i Lotorp. Det handlar om samordning av lokaler och mark för förskolan, skolan och fotbollsklubben. I förslaget står bland annat: "Lotorpsskolan måste renoveras och byggas ut för att möta de krav som finns idag". "Ventilationen måste förbättras och gymnastiksalen är under all kritik". Lotorps IF kan inte använda stora delar av sin anläggning på grund av att planer är förorenade av arsenik. I januari 2018 brann Sandens förskola ned och ska nu byggas upp igen. Allt detta tar Camilla Bauer fasta på.

"Använd skolans område, bygg om grundskolan, riv de stora växthusen, som är en miljöfara samt skadar Lotorps första intryck". "Köp loss mark och bygg nya förskolan med en arena med inomhushall och anlägg fotbollsplaner som alla tre verksamheter kan nyttja".

Detta e-förslag har fått många gillande i kommunens portal för medborgarförslag.

– Lotorp är utpekat som ett tillväxtområde för framtiden. Vi måste bygga en förskola först och har inga ekonomiska muskler till att också bygga en ny skola i år. En ny skola i Lotorp ligger i investeringsplanen för 2021. När det gäller fotbollsplanen genomför kommunen just nu en huvudstudie för att kartlägga föroreningarnas utbredning, sa Jeansson från talarstolen.

Resultaten från huvudstudien kommer att presenteras under våren 2019.

– Innan den är klar kan inte kommunen precisera vilka åtgärder som kommer att genomföras eller exakt hur lång tid som åtgärderna kräver, fortsatte Jeansson.

Carl-Gustaf Mörner (M) gav Camilla Bauer beröm för ett genomarbetat förslag som belyser många av problemen i Lotorp.

– Självklart vill fotbollsklubben bedriva sin verksamhet i Lotorp och inte på Grosvadsområdet som de tvingas göra nu. Till exempel har de klubblokaler som invigdes för bara några år sedan. Det här måste komunen ta tag i snabbt och ordentligt och det gäller förstås också både förskolan och skolan, sa Mörner med eftertryck.

Moderaterna kom inte med ett eget yrkande, men det gjorde Liberalerna genom Britt-Marie Hamnevik Söderberg.

– Jag yrkar bifall till medborgarförslaget, där byggnadsytan för alla tre verksamheter bör vara på samma område och dra nytta av varandra.

Hamnevik Söderberg, som sitter i opposition, fick direkt svar från Ulrika Jeansson.

– Det hade varit spännande var ni i Liberalerna hade stoppat in kostnaden för en ny skola i Lotorp 2019. Den nya förskolan, skolan och fotbollsplanen kommer inte att ligga långt ifrån varandra i framtiden, lovade Ulrika Jeansson.