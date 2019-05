Appen som nu lanseras heter Felanmälan Finspångs kommun och har tagits fram i ett samarbete mellan kommunen och Finspångs tekniska.

Med hjälp av appen kan den som felanmäler visa platsen på en karta och också bifoga ett foto, för att det ska gå snabbare att hitta för dem som ska åtgärda.

När anmälan gjorts hamnar den hos kommunens automatiska ärendehanteringssystem.

Den som väljer att få återkoppling via mejl eller sms kan sedan följa ärendets gång, skriver kommunens på sin hemsida och påpekar att det även fortsättningsvis går att skicka in felanmälan via webbformuläret.