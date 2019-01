Brödrakampen börjar, efter sju år, bli en tradition. En tradition som samlar in mer och mer pengar till Barncancerfonden.

– Årets målsättning var 200 000 kronor. Det var lite segt i början, men sista veckan small det bara till. Till sist blev det fantastiskt bra. Nytt rekord med över 60 000 kronor, säger Andreas Hovbrandt, en av de ideella krafterna som arbetar med Brödrakampen.

Det är många "bäckar små" som har lett fram till årets fina slutsumma. Kända idrottsprofiler har ställt upp och signerat diverse prylar som sedan har auktionerats ut till högstbjudande. Med hjälp av förre Djurgårdsspelaren Vytas Andriuskevicius ordnades Wayne Rooneys autograf på DC Uniteds matchtröja. Vytas och Wayne är klubbkamrater i Washington. Golfproffset Alex Norén bidrog med en signerad klubba och två kepsar från Ryder Cup när Europa vann mot USA i höstas. Tysklandsproffset och förre IFK-spelaren Linus Wahlqvist skänkte även han en signerad matchtröja.

– Vi hade en CCCP-tröja som gick för över 3 900 kronor. Tidigare NHL-proffset Johan Franzéns signerade matchtröja gav någon 3 700 kronor för. Sammanlagt gav de grejer vi auktionerade ut cirka 29 000 kronor. De största summorna kom in via sponsorer. Mycket via vårt samarbete med Joan´s, förklarar Andreas.

Den klassiska hockeymatchen mellan "junisarna" och "gubbarna" i Klimatteknikhallen gav också klirr i kassan.

– Vi fick in 28 000 kronor bara på matchen, det är betydligt mer än vad det brukar vara. Tror det var 300 personer på läktaren som gav valfri entrésumma. Matchen var som vanligt riktigt rolig, även om mitt lag förlorade den här gången. Men det är mindre viktigt. Det viktiga är att vi samlar in så mycket pengar som möjligt, poängterar Andreas.

Pengar har också samlats in via medverkan på Kraftloppet, Göteborgsvarvet och Skogsröjet. Säkre hockeymålvakten Robert Remning sprang sin Kraftloppssträcka med 30 kilo extra i bagaget, vilket gjorde att ett företag la 10 000 kronor till Brödrakampens insamling. Det var också mycket Roberts förtjänst att "gubbarna" kunde vinna prestigemötet mot "junisarna" med 7–5.

– Ja, vi har pratat om det. Visst är det en hel del jobb. Men det är en riktigt kul grej som går till en bra sak, så det blir det säkert, säger Andreas Hovbrandt.