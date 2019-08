För 19:e året hamnar den östgötska landsbygden återigen i centrum, när Östgötadagarna arrangeras den 7–8 september. Syftet är att de som deltar får möjlighet att visa upp sina verksamheter som exempelvis gårdsbutiker, konstgallerier, hembygdsgårdar eller som matproducenter. Evenemanget brukar locka över 100 000 besökare och i år är det 180 verksamheter som är anmälda.

Och Finspångs kommun är väl representerad. Under de två septemberdagarna finns bland annat möjlighet att besöka Rejmyre Hantverksby, The Drizzle of Honey Knitwear på Hejtorp, Öppen gård på Hejtorp, Garnbutiken i Hällestad, Finspångs bryggeri, Björke vävstuga, Sätersborgs fårskinn i Hällestad och Risinge hembygdsgård.

– Östgötadagarna betyder väldigt mycket för vår kommun eftersom tursistsäsongen förlängs under två hela dagar. Och de flesta av våra aktörer finns just ute på landbygden, säger turismsamordnare Ann-Britt Nilsson.

I år finns även en helt ny programpunkt.

– Samtidigt som Östgötadagarna arrangeras är det även Kulturarvsdagarna. Och Finspångs har ett samarbete med Motala, Åtvidabergs och Norrköpings kommuner i Kulturarvsrundan. Vi kommer därför att visa upp Häfla hammarsmedja under den här helgen, men på ett helt nytt sätt, genom en dramatisering. Då får besökarna en bra inblick i hur det var att arbeta och leva vid hammarsmedjan från 1600 till 1900-talet, tillägger Ann-Britt Nilsson.