31 augusti blir en mycket aktivitetsfylld lördag i Finspång. Kraftloppet, Pride Finspång, skördeloppis i centrum och Pridefterfest på Hugo står på programmet.

– Roligt att vi kan erbjuda olika aktiviteter under hela dagen, betonar Lilibet Gustafsson.

Hon är grundare till Pride Finspång tillsammans med Joakim Randy Hansen.

– Förra årets Pridearrangemang var magiskt, säger Joakim Randy Hansen.

2018 deltog runt 700 personer i paraden från gamla Bergska skolan till Vibjörnsparken och förhoppningen är att ännu fler ska delta i år.

– Vi hoppas på över tusen personer, det hänger en del på vädret. Vi har lärt oss mycket av arrangemanget förra året, säger Lilibet Gustafsson.

Sambamusik av Rrriotsamba och rap av Jac D Sweden följs av talare som Ronnie Esson (om sina erfarenheter som transperson), Maria Bergqvist (om varför Pride finns och behövs), Mario Collins (om att vara homosexuell i Uganda), Abdolah och Samiaullah (om att vara ung och homosexuell i Afghanistan samt Jenny Luks (om könsidentitet).

– Vi har HBTQ-tema på alla talen. Vi är också stolta över att Jan Hammarlund kommer hit och spelar. Han var den första, öppet homosexuella artisten i landet, säger Joakim Randy Hansen.

Dessutom framträder Agnes Matsdotter innan kvällen avslutas till toner av "We are the champions" i Vibjörnsparken.

– Vi valde Vibjörnsparken för att det är en fin plats och här finns det möjlighet att utvidga om arrangemanget växer, menar Lilibet Gustafsson.

– Att få ett öppnare Finspång med mer tolerans och förståelse för mångfalden. Att det ska bli ett schysstare klimat, många väljer att flytta härifrån, påpekar Joakim Randy Hansen.

– En del ungdomar flyttar för att de tycker att det är för inskränkt här. Vi hoppas på att kunna göra något åt det. Vi vill ha ett Finspång där alla kan vara den de är. Vi tror att majoriteten i Finspång stödjer Pride Finspång, betonar Lilibet Gustafsson.

Förutom alla deltagande Finspångsbor, väntas besökare utifrån.

– Örebro Pride har lagt ner, så det kommer en del därifrån och många från Norrköpings kommun. Det roligaste är att se alla glada ansikten i paraden och parken, anser Joakim Randy Hansen.

– Den glädje som finns i luften gör så att man blir helt omtumlad, konstaterar Lilibet Gustafsson.