– Lineupen känns riktigt bra. Det är väl något år som kanske varit lite vassare, men det blir bra det här, säger Englund.

Hittills är 17 band bokade till hårdrocksfestivalen.

– Sammanlagt ska det bli någonstans mellan 24 till 28 band som ska spela på de två scenerna.

Bland band som varit klara sedan förut märks Accept, Airbourne, Gamma Ray, Helix, Demon, Primal Fear och Glenn Hughes.

Den senaste veckan har arrangören, Rejmyre musikförening, släppt flera band. Uriah Heep, Backyard Babies, Venom, Mustasch, Gathering of Kings, Wayward Sons, Liv Sin, Sarea, Man Machine Industry och kanske den tyngsta bokningen Avantasia.

– Ja, det är en superbokning och ett spännande projekt, säger Stefan Englund.

Avantasia bildades 1999 i Tyskland av Tobias Sammet, tidigare frontfigur och sångare i Edguy. Deras stil handlar om melodiös hårdrock. Metalopera är också ett fack som Avantasia placeras in i. Bandet består av en grunduppställning musiker, men är känt för att ta in sångare från olika band. Klaus Meine, Scorpions, Alice Cooper, Bob Catley, Magnum, Biff Byford, Saxon och många andra har bidragit med sin sång. "Dying for an angel" är en av Avantasias mer kända låtar och har över tio miljoner visningar på Youtube. Där duellerar Tobias Sammet och Klaus Meine på sång.

– Det ska verkligen bli spännande att se vilka Avantasia tar med sig som extrasångare till Rejmyre, berättar Englund.

Uriah Heep bildades i London 1969 och är ett av de första hårdrocksbanden och räknas också som en föregångare inom progressiv rock. Givna höjdare är "Easy livin´" och "Lady in black". Den sistnämnda med över 15 miljoner visningar på Youtube. Gitarristen Mick Box, som var med och startade Uriah Heep 1969, är fortfarande med i bandet.

Amaranthe är ett svensk-danskt metalband som kommer till Skogsröjet. De har många låtar med 15 miljoner till 23 miljoner visningar på Youtube.

– Också en kul bokning. Deras popularitet stiger mer och mer. Jag tycker vi har fått till en bra bredd även i år, förklarar Englund.

Venom bildades 1979 i Newcastle upon Tyne, England. Gruppen är mest känd för att ha lagt grunderna till metalgenren black metal. Deras andra album var betitlat just Black Metal och kan räknas som det första albumet i genren.

– Venom kommer också att ha sin publik och är legender i sin genre, säger Stefan Englund som räknar med minst 5 500 besökare per dag den 2-3 augusti.