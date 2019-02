– Nu är det riktigt varmt på dagarna, så risken för halka har minskat. Men på nätterna och morgonen är det ofta ganska kallt fortfarande så det gäller att se upp. Snö och is som smält under dagen, fryser till och kan ge hala vägbanor under natten och morgonen, säger Peter Kindblom, räddningschef.

Budskapet från räddningstjänsten lyder: "Lägsta nivå av säkerhetstänk: sänk hastigheten, broddar på och inga händer i fickorna... glöm inte mössa och vantar".

– Nej, folk är duktiga på att anpassa farten. Nu kan jag bara svara för bilolyckor och inte fallolyckor. Men i trafiken har det varit väldigt få olyckor där orsaken beror på halka.