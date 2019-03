Korsningen mellan Södra Storängsvägen och Börsjövägen räknas som en fyrvägskorsning. Det gör att det är olagligt att stanna på den lilla vägsnutten in mot Storängsskolans matsal.

– Det finns en bom och stenar som ska förhindra bilar att svänga in där. Men de är placerade en liten bit in vilket gör att man faktiskt kan stanna. Det här är det flera föräldrar som utnyttjar och det är kaotiskt där varje morgon, säger Hugo Andersson (C), ledamot i kommunstyrelsen.

Skolskjutsen har en egen ficka, mitt emot Storängsgården, som används för att hämta och släppa av skolbarn. Men för en viss skolskjuts är det oerhört viktigt att kunna ta sig in via bommen vid matsalen.

|

– Vi har en skolskjuts med en rullstolsburen och den bilen måste kunna backa in för att släppa av personen. Jag vet att det ofta är problem med föräldrar som blockerar skolskjutsens väg och en gång var det en förälder som sa "men jag är ju också skolskjuts" till föraren. Jag förstår inte hur folk tänker, säger Hugo Andersson.

För att komma till bukt med problemet kommer bommen dels att flyttas ut. Och det kommer att hänvisas till parkeringsplatser nedanför Ängslyckan om föräldrar vill släppa av sina barn.

– Överlag måste vi minska skjutsandet av barn till skolan. Färre bilar gör trafiksituationen säkrare, säger Ulrika Jeansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

För att förbättra säkerheten för de som ska till skolan kommer en ordentlig gång- och cykelväg att byggas från korsningen vid Ica Hårstorp och fram till Storängsskolan.

– Ja, det hade man kunnat hoppas på men så är det inte. Det är många som bor nära skolan men som har jobbet längre bort och lämnar av barnen när de "ändå åker förbi". De som har långt avstånd till skolan får ju skolskjuts så de som själva skjutsar sina barn är de som bor ganska nära, säger Ulrika Jeansson.

– Och även om det här bara är en kortare bit som ska anläggas så bygger det ihop andra delar av vårt nätverk av gång- och cykelvägar. Vi ska även se över flera sådana här slutsträckor runt skolor där vägarna inte går ändå fram.